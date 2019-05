Smolař Gulaš byl z opětovné nominace sám překvapený

Bratislava - Hokejový útočník Milan Gulaš byl sám překvapený, že jej kouč Miloš Říha dodatečně povolal na mistrovství světa v Bratislavě. Přestože pro něj klubová sezona s Plzní skončila před měsícem, vzal výzvu, aby se v 33 letech dočkal prvního velkého mezinárodního turnaje v kariéře. Herní i tréninkové pauze navzdory.

"Pro trenéry asi byla ta varianta už od Brna, ale pro mě to bylo překvapení. Je to nezvyklá situace, to jo. Ale chopil jsem se příležitosti, kterou mi trenéři dali. Proto jsem neváhal," prohlásil Gulaš a připomněl, že před dvěma týdny v nominaci na Carlson Hockey Games v Brně z kádru vypadl.

"Měl jsem antibiotika. V play off byly těžké zápasy, tělo bylo domlácené. Do toho určitý věk. Ale dal jsem se do kupy, chopil jsem se příležitosti. Může to vyjít, nemusí. Uvidíme, jak se to celé vyvine," prohlásil nejproduktivnější hráč extraligy z posledních dvou ročníků.

"Zavolali jsme si o víkendu, potom už to přišlo rychle. Když na to koukáte v televizi, jak probíhá, jak se všechno vyvíjí, do toho telefonát trenérů... Vyzkoušíme, jak to bude fungovat, jak tělo zareaguje. Odtrénuju si pár tréninků a uvidíme. S koučem jsme se ještě nebavili o konkrétních plánech," prohlásil Gulaš.

V pondělí trénoval individuálně už v Bratislavě. "Čekal jsem to horší, ale trénink a zápas jsou jiné věci. Nechci nic konkretizovat. Párkrát si sjedu na ledě, uvidíme, jaké plány budou mít trenéři. Kdybych věděl, že bych se necítil, nešel bych do toho. Řekl bych to trenérům. Rozloučíme se a pojedu pryč," uvedl českobudějovický odchovanec.

Zápas hrál Gulaš naposledy 15. dubna, kdy Plzeň prohrála v rozhodujícím sedmém zápase semifinále extraligy v Třinci (1:5). Probíral situaci i s centrem Janem Kovářem, s kterým zářili v Plzni. "Dával jsem si otázky sám sobě. Jestli to má smysl, probíral jsem to i s ním. Jestli po tom manku, kdy jsem nebyl na ledě, dokážu mužstvu pomoct. Trenéři jsou přesvědčení, že jo. Honza mi to taky potvrdil. Férově jsme se domluvili, že přijedu," prohlásil Gulaš.

S reprezentací už nepočítal a na konci předminulého týdne mluvil v tomto duchu i na slavnostním vyhlášení extraligových cen v Brně, kde se stal Hokejistou sezony. "To jsou věci, které si nepřichystáte. Jsem hráč, který chce vyhrávat. Je to pro mě velká výzva," popsal obrat.

Gulaš v roce 2010 byl v týmu pod trenérem Vladimírem Růžičkou na mistrovství světa v Německu, kde Češi nakonec získali zlato, ale na soupisku se nevešel a odjel domů. O rok později se s ním kouč Alois Hadamczik na Slovensku rozloučil ve finální přípravě.

O dva roky později byl s týmem také až do konce přípravy, ale na turnaj do Stockholmu se s Hadamczikovým výběrem nedostal. Za rok jej Růžička vzal do Minsku, ale místo na Gulaše znovu nezbylo. Za dva roky před MS 2016 pod koučem Vladimírem Vůjtkem starším ve finále přípravy onemocněl.

Z nominace na loňské olympijské hry v Pchjongčchangu vypadl v generálce proti Finsku, v Soulu si v závěru utkání poranil koleno. "Já mám namalovaný osud tak nějak podivně. Tak uvidíme, jestli vůbec půjdu do zápasu. To je na trenérech. Plány mají oni v hlavách," podotkl Gulaš.

Plánoval se věnovat po sezoně nadále rodině. "Postavili se k tomu pozitivně. Okamžitě mi doma řekli, ať jedu. O tom žádná. Kdybychom se o tom bavili v Brně, tak bychom se tomu všichni smáli. Ale osud mi připravil takhle. Kdyby mi trenér nezavolal, naplánovali bychom s rodinou nějaký výlet. Jak to děláme často. Ale myslím si, že tenhle výlet je pro mě aktuálně nejlepší volba," usmíval se Gulaš.

Věří, že tým má šanci na šampionátu uspět. "Jsem tady, trochu jsem to nasál. Fantastický. S klukama v kabině už jsem byl. Hráč to vždycky vycítí, jaká je v něm vnitřní síla. Tyhle tři zápasy ukázaly, že vnitřní síla v týmu je. Vidím jenom pozitivní věci. Myslím si, že tenhle tým to může dotáhnout hodně daleko. Parta je skvělá. Kdyby to vyšlo, byla by to fantazie pro mě. Takže tohle by byl takový bonbonek na konec," dodal Gulaš.