Ostrava/Olomouc - V Moravskoslezském kraji jsou stále nepříznivé rozptylové podmínky. Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový tak bude podle předpokladů meteorologů i dnes několikanásobně překročen. Na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku včetně Třinecka dál trvá stav regulace, kdy podniky musejí přijmout regulační opatření. Ve zbytku regionu je smogová situace, která se vyhlašuje před regulací. Smogovou situaci vyhlásili v noci v Olomouckém kraji. Už od pondělního rána platí smogová situace ve Zlínském kraji.

Imisní limit byl dnes ráno překročen na všech měřicích stanicích, na některých i více než čtyřnásobně. Například v Karviné byla tato hodnota 224 mikrogramů na metr krychlový. Také podle aktuálních hodinových koncentrací je v převážné části regionu situace stále hodnocena jako špatná, na některých místech jako velmi špatná. Jde o Karvinou a Věřňovice na Karvinsku.

"Rozptylové podmínky budou nadále většinou nepříznivé nebo mírně nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat výrazně i několikanásobně nad hodnotou stanoveného imisního limitu," uvedli meteorologové.

Za současné situace by lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti měli omezit pohyb venku. Vhodné je pro cestování použít městskou hromadnou dopravu.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 na vybraných měřicích stanicích (v mikrogramech na metr krychlový):

Měřicí stanice Neděle 20. ledna 21:20 Pondělí 21. ledna 06:00 Pondělí 21. ledna 13:00 Úterý 22. ledna 06:00 Český Těšín 159 211 215 209 Frýdek-Místek 91 147 168 138 Havířov 152 205 202 175 Karviná 207 250 259 224 Ostrava-Fifejdy 161 186 164 165 Ostrava-Mariánské Hory 149 166 131 135 Ostrava-Přívoz 169 185 167 166 Ostrava-Radvanice 157 211 185 157 Ostrava-Zábřeh 154 187 172 153 Opava 79 95 113 97 Rychvald 193 243 222 178 Studénka 87 122 138 133 Třinec-Kanada 114 143 166 153 Třinec-Kosmos 85 122 148 154 Dolní Lutyně-Věřňovice údaj není k dispozici údaj není k dispozici 235 175

Zdroj: ČHMÚ

V Olomouckém kraji byla kvůli prachu vyhlášena smogová situace

Meteorologové v noci vyhlásili v Olomouckém kraji smogovou situaci. Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu. Není vyloučeno vyhlášení regulace, upozornil Český hydrometeorologický ústav.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.