SMO je znepokojen zkrácením doby oddlužení z pěti na tři roky

Praha - S návrhem novely insolvenčního zákona, podle něhož se má zkrátit délka doby oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky, nesouhlasí 94 procent starostů. Průzkumu, který pro Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) zpracovala společnost InsolCentrum, se zúčastnil vzorek 564 starostů z obcí a měst napříč všemi kraji. Unáhlené odpouštění dluhů zatíží podle svazu nejenom všechny občany, ale ublíží i samotným dlužníkům. Zástupci SMO ČR to uvedli na tiskové konferenci. Návrhem novely se nyní zabývá Sněmovna, podle ministerstva nové pravidlo zdůrazňuje princip rovnosti v přístupu k druhé šanci podle evropské legislativy.

Ministerstvo v předkládací zprávě uvedlo, že zkrácení délky doby oddlužení z pěti na tři roky je klíčovým prvkem novely. "Osvobození od placení dluhů zároveň není podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. Toto nové oddlužení se přitom navrhuje přijmout pro všechny fyzické osoby bez rozdílu, zda jde o podnikatele či spotřebitele," uvedl úřad. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) by mohl předpis pomoci i vzhledem k dopadům epidemie covidu-19.

"Dopady zkrácení doby oddlužení dlužníků do morálního povědomí našich občanů budou zásadní“, uvedl dnes předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl. Starostové zejména upozorňují na to, že v enormně krátké tříleté lhůtě si dlužníci nemohou uvědomit závažnost zadlužení a zvyknout si na režim úsporného živobytí. Data o dlužnících prokazují, že unáhlené oddlužení dopadne na všechny obyvatele Česka. V případě, že je věřitelem město, obec či stát, stává se věřitelem každý jeho občan, podotýká svaz.

SMO ČR míní, že zkrácením oddlužení vysílá stát signál o tom, že dluhy se odpouštějí, což je podle starostů extrémně nefér vůči poctivě splácejícím. "Na jedné straně tu jsou třeba staří lidé v obcích, kteří s vypětím všech sil platí poctivě všechny složenky. Na druhé pak může být mladý soused, který si napůjčoval miliony a za tři roky z nich splatí jen minimum. V obci musíme hradit komunální odpad, elektřinu, plyn, vodu. Pokud někdo neplatí, tak to musí zaplatit ostatní," uvedl starosta obce Telnice František Kroutil.

Z odpovědí starostů podle InsolCentra vyplývá, že je potřeba volit uvážlivý přístup pomoci dlužníkům, a to na základě dat a odborných znalostí problematiky. Důležité je podle nich hledat kompromis mezi dlužníky a věřiteli. "„Politici by měli starostům více naslouchat, mají cennou zkušenost z terénu. Jinak naučíme část české populace neplatit dluhy a spoléhat na oddlužení či sociální podporu státu. Heslo ´půjčím si, vždyť o nic nejde´ může v konečném důsledku vydělit dlužníky na okraj společnosti. Jejich dluhy nakonec zaplatí jiní," uzavřela jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Benešová loni v listopadu při schválení novely vládou podotkla, že ekonomické potíže spojené s epidemií dopadají i na střední třídu. "Je třeba jí v tomto směru pomoci, tato novela by měla být efektivní a účinná," řekla tehdy. Příslušná evropská směrnice má být zakomponována do českého práva do července 2021. Hlavním cílem je podle ministryně rychlejší a efektivnější osvobození od dluhů.

