Smithová nabídla procházku svými alby, nechybělo Královo Dancing Barefoot

Praha - Americká zpěvačka, hudebnice, spisovatelka, textařka a básnířka Patti Smithová dnes ve vyprodaném pražském Foru Karlín nabídla procházku svými alby. Koncert naplánovaný už před dvěma lety, který byl odložen kvůli protipandemickým opatřením, zahájila za jásotu publika skladbou Redondo Beach ze svého debutové alba Horses produkovaného někdejším členem Velvet Underground Johnem Calem v roce 1975. Z alba považovaného za jednu z nejdůležitějších nahrávek populární hudby, která ovlivnila generace rockerů, v závěru zazněla ještě skladba Gloria převzatá z repertoáru severoirské kapely Them.

Šedovlasá pětasedmdesátiletá Smithová, která patří k hlavním protagonistkám punku a nové vlny, potvrdila svoji pověst angažované umělkyně, když při písni The Wicked Messenger převzaté od Boba Dylana, rozvinula ukrajinskou vlajku. Následně přednesla báseň Footnote to Howl od Allena Ginsberga, kterou připomněla 25. výročí úmrtí amerického beatnického básníka.

Legendární zpěvačka za doprovodu kapely nabídla mimo jiné skladbu Ghost Dance z alba Easter, My Blakean Year z nahrávky Trampin', Nine ze svého zatím posledního sólového alba vydaného v roce 2012 pod názvem Banga nebo Beneath the Southern Cross z desky Gone Again.

Nechyběla skladba Dancing Barefoot, kterou napsal český kytarista Ivan Král, její bývalý spoluhráč. Král zemřel po těžké nemoci v únoru 2020 v Ann Arbor v Michiganu.

Prostor dostala i doprovodná kapela, ve které jsou syn Smithové kytarista Jackson, baskytarista Tony Shanahan nebo člen původní kapely Lenny Kaye, kteří zahráli slavnou píseň Loua Reeda Walk on the Wild Side a I Wanna Be Your Dog od The Stooges.

V závěru za velkého aplausu publika zazněly hity jako Because the Night a Pissing in a River. "Tuhle píseň jsem napsala s vaším krajanem Ivanem Králem a patří k mým nejoblíbenějším," řekla Smithová. V přídavku pak nabídla politicky zabarvenou skladbu People Have the Power z desky Dream of Life.

Smithová se do Prahy vrací opakovaně a její koncerty jsou vždy vyprodané. K bývalému Československu měla Smithová také díky Královi vřelý vztah. Na obalu části nákladu svého alba Radio Ethiopia z roku 1976 vyzvala k propuštění tehdy vězněného nehrajícího člena Plastic People of the Universe Ivana Martina Jirouse. V České republice vystoupila poprvé v roce 1996.