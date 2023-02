Smíšená štafeta skončila na úvod MS cyklokrosařů v Hoogerheide osmá

Hoogerheide (Nizozemsko) - Čeští cyklokrosaři obsadili na úvod mistrovství světa v nizozemském Hoogerheide osmé místo v závodě smíšených štafet. Z deseti týmů na startu nechala za sebou česká šestice Polsko a Švédsko. Zvítězili domácí Nizozemci před Brity a Belgičany.

Sestava národního týmu ve složení Michael Boroš, Vanda Dlasková, Matyáš Fiala, Kateřina Hladíková, Václav Ježek, Kristýna Zemanová ztratila ve více než čtyřicetiminutovém závodě na bronzovou Belgii 81 sekund, manko na vítězné Nizozemce měli Češi takřka dvouminutové.

"Doufali jsme, že bychom mohli být o něco výše. Je to škoda, ale tady jsou prostě všichni silní a je strašně těžké se prosadit i v téhle disciplíně," řekl Boroš v cíli novinářům.

"Je to prostě sport. V týmu nás bylo šest, každému se nějak jelo a nějak se cítil. Určitě na sebe nebudeme koukat nějak vražedně. Přijímáme to tak, jak to je. Myslím, že pro každého z nás je přece jen důležitější ten individuální závod, který každého z nás čeká až během nadcházejícího víkendu," doplnila Zemanová.

Právě devatenáctiletá Zemanová, republiková šampionka, která se představí v neděli v závodě žen do 23 let, pomohla na pátém úseku štafetě k posunu z devátého místa na osmé poté, co z úplného chvostu vytáhl český tým Fiala.

Zatímco loni, kdy se jel štafetový závod v americkém Fayetteville jako testovací, s ohledem na potíže s koronavirem startovalo vždy jen kvarteto jezdců a triumf slavili Italové, tentokrát se již bojovalo naplno o medaile se šesti závodníky, z nichž každý měl zastupovat jednu věkovou kategorii. Češi nemají nikoho pro závod v ženské elitě, proto nastoupily dvě "třiadvacítkářky" Zemanová a Hladíková.

Nizozemci při cestě za zlatem vedli hned od prvního úseku a na prvním místě zůstali také při všech dalších předávkách. Tibor del Grosso, Guus van den Eijnden, Lauren Molengraafová, Leonie Bentveldová, Fem van Empelová a Ryan Kamp zvládli celkem 18,7 kilometru v čase 42:05, Britové na ně ztratili 31 sekund.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Hoogerheide (Nizozemsko):

Smíšená štafeta: 1. Nizozemsko (Del Grosso, Van den Eijnden, Molengraafová, Bentveldová, Van Empelová, Kamp) 42:05, 2. Británie -31, 3. Belgie -33, ...8. Česko (Ježek, Hladíková, Dlasková, Fiala, Zemanová, Boroš) -1:54.