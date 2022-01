Šmíd se po dlouhé pauze vrátil do hry, teď čeká, jak zareagují záda

Liberec - Po necelých třech měsících se do sestavy extraligového Liberce vrátil hokejový obránce Ladislav Šmíd. Pětatřicetiletý bek loni v říjnu absolvoval další operaci zad, po které byl ve hře i konec aktivní kariéry. Dlouholetá opora Severočechů se ale dala zdravotně do kupy a dnes se podílela na výhře 4:3 nad pražskou Spartou.

"Když jsem před zápasem seděl v kabině, bylo to pro mě po té vší dřině takové zadostiučinění. Bylo to pro mě trošku emotivní. Je to zásluha celého týmu, který se o mě staral - kondiční trenér, fyzio, později i trenéři na ledě... Všichni se mě snažili dostat do formy, děkuji jim za to," řekl Šmíd novinářům po utkání.

Dlouhá pauza byla náročná i psychicky, i když podle Šmída trpěla zejména jeho partnerka. "Tři měsíce mě mít doma bez zápasového vytížení určitě nebyla sranda. Ale všichni jsme to zvládli a jsem rád, že byl návrat vítězný," pousmál se Šmíd, který před návratem s týmem dva týdny trénoval.

V zápase nakonec strávil na ledě 29:09 minuty a byl tak jednoznačně nejvytěžovanějším hráčem utkání. "S doktorem jsme byli domluvení na osmnácti minutách, takže jsme to trošku přepálili.. Ale na poslední chvíli nám ještě ze sestavy vypadli nějací obránci, času jsem dostal tedy víc," řekl Šmíd.

Po zápase se však cítil dobře. "Hlavní ale bude, jak to bude vypadat zítra ráno. Ještě v sobě mám emoce a adrenalin, ale jak záda zareagují ráno, bude důležitější. Byl to docela náročný zápas, párkrát mě tam dohráli. Doufám, že to bude v pohodě," přál si.

Šmíd je podle všeho i přes svou dlouhou pauzu ve hře o start na blížících se olympijských hrách. Zda jej trenéři a generální manažer do týmu zařadí, se rozhodne zřejmě v příštím týdnu. "Fakt mě to těší, ale je to těžké, kdybych měl jet po tříměsíční pauze. Zaregistroval jsem i názory, že by to nebylo fér. Co k tomu říct... Těší mě to, ale ještě si s Filipem Pešánem zavoláme. Buď to půjde, nebo ne. Svět se nezboří, případně pojede někdo jiný," dodal Šmíd.