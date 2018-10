Liberec - Liberecký obránce Ladislav Šmíd trefou v čase 61:40 dovršil dokonalý obrat hokejistů Liberce v utkání 8. kola extraligy proti Olomouci, v kterém Bílí Tygři prohrávali už 0:3. Dvaatřicetiletý zadák s bohatými zkušenostmi z NHL ocenil vnitřní sílu týmu. Podobný vývoj zápasu, v kterém Severočeši vyrovnali na 3:3 dvěma góly ve vlastním oslabení, lovil Šmíd v paměti marně.

"Byl to hodně bláznivý zápas. Utkání se pro nás nevyvíjelo moc dobře, byli jsme dole. Přesto jsme nepřestali bojovat a věřit, že s tím ještě něco dokážeme udělat. Opět se ukázala naše obrovská vnitřní síla týmu, která nás nakonec dovedla až k vítězství," pochvaloval si zkušený liberecký zadák.

Bílí Tygři nezačali utkání dobře a po několika zbytečných chybách prohrávali v polovině druhé třetiny už 0:3. "Začátek utkání se nám příliš nevydařil. Věděli jsme, že Olomouc je velmi organizované a disciplinované mužstvo a že je potřeba hrát jednoduchý hokej," uvedl Šmíd. "To se nám však po dvě třetiny vůbec nedařilo, zbytečně jsme ztráceli kotouče na obou modrých čárách. Málem nás to stálo zápas, protože hosté toho zaslouženě využili a dostali se do tříbrankového vedení," zlobil se rodák z Frýdlantu.

"Na druhou stranu třetí třetina už byla z naší strany velmi dobrá. V kabině jsme si k tomu něco řekli a naštěstí se nám to dařilo i plnit. Díky tomu jsme pak dokázali vyrovnat a v prodloužení dokonat obrat," radoval se Šmíd, který má na kontě 583 utkání v NHL, kde hájil barvy Edmontonu a Calgary.

Liberec vyhrál šestý z posledních sedmi zápasů a v extraligové tabulce se vyhoupl na třetí pozici. Až do 56. minuty to však s nadějemi na bodový zisk vypadalo pro Bílé Tygry velmi bledě. Olomouc vedla 3:1 a navíc měla k dispozici přesilovou hru. Právě v ní však přišly rozhodující momenty a Liberec dokázal vyrovnat.

"Za to, jak jsme to oslabení odehráli, nezbývá než smeknout klobouk. Dát dva góly v jednom oslabení, navíc takto rychle za sebou a v koncovce utkání, to si nepamatuji a asi jsem to ještě nezažil," marně pátral v paměti účastník olympiády ze Soči z roku 2014.

Severočechy nejprve dostal na dostřel Jakub Valský, který využil zaváhání olomouckého Davida Škůrka. "Ten gól nás hodně nakopnul. Přišla tam velká chyba soupeřova obránce, který nám gól prakticky daroval. Bohužel, občas se taková chyba stane a já s ním soucítím. Nám však tento okamžik velmi pomohl," uvedl Šmíd.

O vyrovnání se za dalších 23 sekund postaral desátou trefou v sezoně nejlepší střelec extraligy Michal Bulíř a velký obrat završil v nastaveném čase Šmíd. "Snížení nás dostalo nahoru a podařilo se nám rychle vyrovnat. Potom na naší straně zavládla euforie, která nám v prodloužení vynesla bod navíc. Po takovém průběhu jsme za dva body maximálně rádi," řekl Šmíd.

"Prodloužení už bylo vabank, je to hodně otevřené a kdokoliv může ujet. Dostal jsem parádní přihrávku mezi kruhy a snažil se trefit k tyči. Jsem moc rád, že mi to tam spadlo a pomohlo to týmu k vítězství," dodal Šmíd, který se prosadil po asistenci Marka Kvapila.