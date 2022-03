Šmíd dotáhl Liberec do čtvrtfinále sedmi nahrávkami a prodloužil si tak kariéru

Liberec - Žádné z ofenzivních es, ale zkušený obránce Ladislav Šmíd ovládl bodování předkola play of hokejové extraligy. Za pět utkání nastřádal šestatřicetiletý hráč libereckých Bílých Tygrů sedm asistencí a měl tak výrazný podíl na postupu Severočechů přes Kometu Brno do čtvrtfinále. Přispěl tím zároveň sám sobě k prodloužení kariéry. Již dlouho s předstihem hokejista s bohatými zkušenostmi z NHL avizoval, že právě tato sezona bude jeho poslední.

Šmíd proti Kometě nebodoval pouze v utkání číslo čtyři. V klíčové páté bitvě přiložil ruku k dílu dvěma nahrávkami. A dostal se díky nim do čela bodování vyřazovacích bojů. "Já tohle moc nesleduju. Jsem samozřejmě rád, že mohu pomoci týmu, ale sám jsem to nijak nepočítal. Vlastně mi to po zápase říkala máma, která z toho měla větší radost než já," řekl s úsměvem novinářům.

"Myslím si však, že to neleželo jen na jedné obraně, nebo lajně. Ty góly jsme měli rozprostřené do celého týmu a já jsem moc rád, že máme čtyři takhle vyrovnané lajny," pochvaloval si Šmíd. "Synovi jsem slíbil v pátém utkání konečně taky gól, ale bohužel. Už ani nevím, jak se dávaj. Ale do brány to pak dá každý, my uděláme tu těžkou práci s nahrávkami," smál se Šmíd, jenž naposledy skóroval na začátku října v duelu s Českými Budějovicemi (3:2) a za základní část dal jen dvě branky.

Osobní statistiky jsou ale u něho na vedlejší koleji. Nadšený byl z výkonu týmu v klíčovém duelu o všechno. "V Brně se nám stalo něco, co by se v play off určitě stávat nemělo. Řekli jsme si ale hned po zápase, že na to musíme zapomenout, což se nám zaplaťpánbůh podařilo. Už doma ty první dva zápasy jsme prokázali vnitřní sílu, když se nám to povedlo otočit. V Brně to bohužel nevyšlo, byli jsme sedm minut od postupu a hodně to bolelo, ale jsme mentálně silní," ocenil mužstvo Šmíd.

"V tom volném dnu mezi zápasy jsme si trošku vyčistili hlavu a pátý zápas jsme na to vlítli. Byli jsme srovnaní, disciplinovaní a nedali jsme Kometě moc příležitostí. Využili jsme naplno toho domácího prostředí, odpracovali jsme to od první do poslední minuty a já jsem na celý tým hrdý, jak jsme to zvládli. Byla to celkově ohromně vyrovnaná série. Klobouk dolů před Kometou. Hráli výborně a nedali nám ani metr zadarmo. My jsme ale dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv a kohokoliv porazit," prohlásil Šmíd.

Jako jeden z lídrů týmů se snažil spoluhráče povzbudit, aby ztracený čtvrtý duel neovlivnil jejich výkon ve čtvrtek večer. "Říkal jsem jim, že vlastně o nic nejde. Není to jako když hrajete baráž a musíte nějaký zápas vyhrát, jinak sestupujete. Říkal jsem jim také, že do toho musíme jít s tím, abychom si to užili. V kariéře máte pár momentů, na které budeme po jejím skončení vzpomínat. A právě tohle jsou ty zápasy. Ty, které rozhodují o všem. Na tyhle momenty pak budete vzpomínat celý život a já jsem rád, že kluci na to budou vzpomínat v dobrém," řekl Šmíd.

Ačkoliv uklidňoval spoluhráče v kabině, sám v klidu vůbec nebyl. Při zamýšleném konci kariéry po této sezoně totiž mohlo jít o jeho poslední zápas. "Je fakt, že jsem byl trošku emotivní a nervózní. Partnerka to na mně viděla, tak se mě snažila uklidňovat. Je to vážně poslední sezona, jak jsem řekl. Bylo to tedy dost speciální a měl jsem trošku strach, ale když se pak vhodilo buly, věřil jsme v náš tým a ve vítězství. Jsem rád, že to tak dopadlo a mohu ještě pokračovat. A teď už se moc těším na sérii se Spartou," uzavřel Šmíd.