Šmicer věří, že reprezentanti play off zvládnou, neúčast na MS před lety obrečel

Praha - Bývalý reprezentant Vladimír Šmicer věří, že čeští fotbalisté zvládnou nadcházející play off o mistrovství světa stejně jako v roce 2005 jeho generace, která po dvou výhrách 1:0 vyřadila Norsko. Osmačtyřicetiletý vítěz Ligy mistrů tehdy jediným gólem rozhodl venkovní duel na mimořádně náročném terénu v Oslu, o šampionát v Německu ale na poslední chvíli přišel kvůli zranění a neúčast před spoluhráči obrečel.

Reprezentanti nastoupí v semifinále play off ve Švédsku ve čtvrtek a v případě vítězství si o pět dní později zahrají finále o šampionát v Kataru proti Polsku. "Švédové jsou favorité, hrají doma. Na druhou stranu kluci musí cítit, že jsou dva zápasy od mistrovství světa. Všichni víme, že v jednom utkání se dá porazit jakýkoliv soupeř. Myslím, že si to ověřili i na posledním mistrovství Evropy, kde porazili Nizozemsko. Taky jim málokdo věřil. Holt se budou muset přiblížit takovému výkonu, abychom Švédy porazili. Není to nemožné," řekl novinářům Šmicer.

Play off o světový šampionát má podle něj specifickou atmosféru. "My tehdy byli v podstatě v podobné situaci, jako jsou kluci. Věděli jsme, že máme dva zápasy s Nory. Kluci vědí, že mají první zápas ve Švédsku a druhý, když postoupí. Já pevně věřím, že před sebou mají dva zápasy. Motivace je obrovská, může to být vrchol jejich kariér," uvedl Šmicer.

"K té baráži přistupujete s největší koncentrovaností a touhou postoupit. Ten tlak je větší, pro naši generaci to tenkrát byla skoro poslední šance, jak se dostat na mistrovství světa. Měl by to být jeden z cílů každého hráče, aby postoupil s národním týmem na mistrovství světa," doplnil Šmicer pro kanál české reprezentace na YouTube.

Je přesvědčen, že by Švédové mohli hrou českému týmu sedět. "Je to podobný typ soupeře, jako jsme tehdy my měli Norsko. Myslím, že ten styl hry těchto severských států nám sedí. Oni hrají poctivý, důrazný fotbal, ale my jsme schopni vytáhnout nějakou individualitu, něco takového technického navíc. Jsme schopni dát gól a vyhrát. Přes Dány jsme v létě nepřešli na Euru, ale myslím, že ti jsou techničtější než Švédové. Švédové hrají nějakým systémem, a když se jim nabourá, tak je to třeba rozhodí," přemítal Šmicer.

V listopadu 2005 dal v Norsku vítězný gól tehdejšího play off. Po půlhodině si naběhl na centr a hlavou zamířil přesně k tyči. "Krásná akce. Pavel Nedvěd to rozehrál na Karla Poborského do strany, ten mi to nacentroval na přední tyč, já využil podklouznutí obránce a dal jsem hlavou gól. Moc gólů hlavou jsem nedával. Karel mi to posadil na hlavu. Bylo to i takové symbolické, že jsme u toho gólu byli my, kteří jsme patřili mezi nejstarší. Vždy je důležité, aby ti nezkušenější hráči v pravý moment něco dali týmu," prohlásil Šmicer.

"Pamatuji si na ten zápas moc dobře. Hrálo se v Oslu a bylo hrozně špatné počasí. Když jsme přišli na hřiště, zděsili jsme se. To nebyla tráva, to bylo pískoviště. Tam jsem trochu znejistěl a zaváhal, říkal jsem si, že takový terén by měl sedět Norům," řekl bývalý ofenzivní záložník.

O čtyři dny později nastoupil i v domácí odvetě v Praze na Letné, kde gólem rozhodl Tomáš Rosický. Šlo o poslední Šmicrův reprezentační zápas. Před mistrovstvím světa si totiž poranil šlachu pod kolenem a o vysněnou účast na šampionátu přišel.

"Tenkrát jsem se před klukama rozbrečel, když jsem jim na hotelu Praha oznamoval, že nemohu jet. To dokazuje, jak to pro mě byla silná motivace, silný cíl zahrát si jednou na mistrovství světa. Já věděl, že to pro mě byla poslední šance, že už tam nebudu. Tak jsem to nedal a brečel jsem před nimi. Za slzy se člověk někdy nemusí stydět a já se ani nestyděl," dodal Šmicer.