Smetana vidí v týmu Baníku potenciál, při zápasech bude asistent

Ostrava - Nový trenér fotbalistů Baníku Ostrava Ondřej Smetana je přesvědčen, že mužstvo má potenciál a zvedne se. Slezanům patří v ligové tabulce až deváté místo. Nástupce odvolaného Luboše Kozla a dosavadní kouč třetiligové rezervy bude při zápasech zatím oficiálně veden jako asistent, protože teprve studuje profesionální licenci.

"Práci s týmem teprve začnu, takže do podrobnějších věcí se pouštět zatím nebudu. V každém případě je to mužstvo, které má potenciál. Stejně tak jsem přesvědčen, že budeme mít v práci po trenéru Kozlovi na co navázat. Myslím si, že tady odvedl kus práce," uvedl pro klubový web Smetana.

"S některými hráči si ale naopak budeme muset o práci, kterou momentálně v Baníku odvádějí, promluvit. I to bude součástí cesty, po které se chceme od prvního tréninku vydat. Myslím si, že tohle mužstvo má na to, aby hrálo dobrý a atraktivní fotbal," doplnil Smetana, který byl pověřen vedením A-mužstva v sobotu večer. Dosavadního trenéra Kozla klub odvolal po domácí remíze 1:1 s Teplicemi.

Slezané vyhráli jediný z posledních pěti ligových zápasů a jejich výkony měly klesající tendenci. Ambiciózní klub ztrácí z devátého místa v tabulce devět bodů na čtvrtou příčku, která jako poslední znamená účast v evropských pohárech.

"Jde samozřejmě o to dostat mužstvo nahoru. I po psychické stránce. A ruku v ruce s tím se budeme snažit co nejvíce pracovat na herním zlepšení každého jednotlivého hráče, na každém tréninku. To je cesta, kterou se chceme vydat," prohlásil Smetana.

"Jsem rád za důvěru, kterou mi vedení klubu dalo najevo. Určitě k této výzvě nechci přistoupit s myšlenkami, že dojedeme sezonu a pak se uvidí," dodal osmatřicetiletý bývalý hráč Liberce či Slovácka.

A-tým Baníku už jednou vedl, v duelu podzimního 7. kola při výhře 4:0 v Příbrami zaskočil za trenéry, kteří onemocněli koronavirem. Jelikož si Smetana dodělává potřebnou licenci, bude oficiálně figurovat při utkáních jako asistent. Hlavním trenérem bude při zápasech jeden z jeho spolupracovníků bývalý dlouholetý hráč Baníku Václav Daněk.