Směřujeme k otevření obchodů nejpozději 3. května, uvedl Arenberger

Praha - Česko směřuje k otevření obchodů nejpozději 3. května. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) to řekl televizi CNN Prima News. Vláda bude o rozvolňování protiepidemických opatření jednat ve čtvrtek. Ministerstvo zdravotnictví podle Arenbergera v současnosti také připravuje plán rozvolňování na první polovinu května, který už má základní obrysy.

Že vláda bude ve čtvrtek rozhodovat o rozvolnění obchodů a služeb v úterý uvedl informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Možný termín otevření obchodů ale neřekl.

"My všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů nejdéle od 3. května," řekl dnes Arenberger. Neupřesnil, zda budou moci otevřít všechny obchody, nebo jen některé. Pouze dodal, že opatření je ještě rozpracované a hlavní body by měla ve čtvrtek projednávat vláda.

Ministerstvo zdravotnictví podle Arenbergera také připravuje plán rozvolňování na první polovinu května. "Má už základní obrysy, co se týká těch jednotlivých kategorií," řekl dnes v televizi CNN Prima News. Další informace ale hodlá zveřejnit, až na nich bude konsensus.

Provoz obchodů a služeb vláda naposledy povolila zhruba na tři týdny v prosinci. Po Vánocích se už ale většina prodejen nemohla kvůli špatné epidemické situaci otevřít. Nyní mohou být otevřeny jen vybrané obchody jako potraviny, drogerie, lékárny a ze služeb například čistírny, zámečnictví či servisy aut.

Díky polevování epidemie koronaviru vláda souhlasila s návratem dalších žáků do škol. Od pondělí 26. dubna se obnoví praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Zároveň s tím se kompletně otevřou mateřské školy v krajích, kde je týdenní přírůstek nových případů nákazy covidem-19 pod 100 na 100.000 obyvatel. Aktuálně jde o Karlovarský a Královéhradecký kraj, podle úterního vyjádření ministra Arenbergera (za ANO) by k nim případně mohl přibýt i Plzeňský kraj.