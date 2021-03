Smejkalova skupina považuje testování ve firmách za efektivní

Praha - Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), kterou vede epidemiolog Petr Smejkal, považuje testování na covid-19 ve firmách za vysoce efektivní. I jedno procento nakažených mezi testovanými může podle ní znamenat tisíce případů. Jako zlepšení v dnes zveřejněné tiskové zprávě MeSES navrhuje zvýšit frekvenci testování antigenními testy na dvakrát za týden, nebo dát jako alternativní možnost méně častý PCR test. S častějším testováním počkáme na výsledky dalších testů, řekl ministr Havlíček.

Povinnost testovat zaměstnance vláda firmám a úřadům postupně podle velikosti ukládala od začátku března, na testy budou přispívat zdravotní pojišťovny. Dnes vláda zváží kratší interval mezi testy, buď dvakrát za týden, nebo jednou za pět dní, a povinnost i pro nejmenší podniky do deseti zaměstnanců a živnostníky.

Podle Smejkala je třeba v testování dál pokračovat. "Má jednoznačně pozitivní vliv na omezení šíření viru v populaci," uvedl. Firmy podle průzkumů hlásily nejčastěji mezi 0,75 a 1,5 procenta pozitivních. Jednoprocentní podíl pozitivních rozhodně členové MeSES nepovažují za nízký, a nedá se podle nich interpretovat tak, že výskyt nákazy v daném prostředí je malý.

"Pokud se takto šíří nákaza v celé zemi, odpovídalo by to v každou chvíli přes 100.000 nakažených a přírůstkům nákaz přes 10.000 případů za den," napsali v tiskové zprávě. Za minulý týden bylo podle dat ministerstva zdravotnictví méně než 10.000 pozitivně testovaných denně jen v pátek, v sobotu a neděli. Nejvyšší přírůstek bylo úterních 14.022 případů.

"Jako jednoduché měřítko, co je efektivní a co méně, si můžete sami spočítat, kolik stojí odhalit a izolovat jednoho nakaženého pomocí testů a kolik stojí stejné omezení přenosu nákazy pomocí plošných opatření," vysvětlil člen skupiny Jan Kulveit, který se věnuje modelování globálních rizik na univerzitě v Oxfordu.

Pokud by se ve firmách podařilo odhalit půl procenta nakažených a test stál 100 korun, náklady na jednoho nakaženého by byly 20.000 korun. Spolu s náklady na nemocenskou a izolaci tak jde řádově o desítky tisíc korun. "Oproti tomu když si spočítáte náklady plošných opatření, tak nás stejný výsledek stojí spíše vysoké stovky tisíc až miliony korun," dodal. Zatím je ale podle něj nutné mít jak plošná opatření, tak testování. Do budoucna ale bude možné díky testování zákazy zmírnit.

Kvůli omezené citlivosti antigenních testů doporučují členové skupiny zvýšit frekvenci minimálně na dvakrát týdně. Alternativou by mohl být PCR test jednou za týden, nebo za deset dní. Podle ekonoma z CERGE-EI Štěpána Jurajdy by bylo třeba pro různé metody testování srovnat dotační podmínky. V současné době mohou podniky jednou za měsíc požádat zdravotní pojišťovny o úhradu 60 korun na jeden test.

MeSES také apeluje na posuzování kvality testů a kvality odběru. Doporučuje, aby pro plošné testování zaměstnanců byly použity pouze testy s nezávisle laboratorně ověřenou citlivostí. Odběry by měli provádět proškolení lidé, nemusí jít nutně o zdravotníky. "Proužek indikující pozitivitu na antigenním testu se někdy zabarví jen velmi slabě. I takový výsledek je ale třeba brát jako pozitivní. Testy často nejsou dost citlivé na to, aby se pozitivní výsledek projevil jako jasný tmavý proužek," doplnila viroložka Ruth Tachezy.

Havlíček: S častějším testováním počkáme na výsledky dalších testů

S případným nařízením častějšího testování ve firmách chce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) počkat ještě na vyhodnocení jednoho kola testů. Jde podle něho o mimořádně logisticky náročný proces a řada firem by to nezvládla. Už nyní si totiž testování rozkládají na všechny dny. S profesními svazy poté domluví, jak vše organizovat i s ohledem na kontrolu a kompenzace. Havlíček to dnes napsal ČTK.

Testování ve firmách je nyní povinné jednou za sedm dní, vláda ale uvažuje o testování dvakrát týdně. Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), kterou vede epidemiolog Petr Smejkal, navrhuje buď antigenní testy dvakrát za týden, nebo PCR test jednou za týden či deset dní. Podniky nad 250 zaměstnanců mají za sebou dvě kola testování, třetí dokončí v pátek. Firmy s 50 až 249 pracovníky budou mít třetí kolo za sebou příští pondělí. Společnosti s deseti až 49 zaměstnanci musejí první cyklus testování zvládnout do pátku.

Díky závazným testům ve firmách se podle dosavadních odhadů daří odhalovat asi 3000 pozitivních lidí denně. "Je ale patrné, že pozitivita ve druhém kole je zhruba poloviční," uvedl Havlíček. S oborovými svazy bude řešit před vyhodnocením dalšího kola testování organizaci častějších testů po procesní stránce, ale řešit budou také kontrolu a dotace na testy.

Firmy by měly mít zatím možnost získat příspěvek 60 korun na test z veřejného zdravotního pojištění. Maximálně si budou moci nárokovat příspěvek na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Podle Hospodářské komory průměrná cena samotestovací sady ale vysoce převyšuje dotaci. Ta by tak podle ní měla být alespoň 100 korun, úhrada by se následně měla upravovat podle cen na trhu. Aktuální průzkum komory ukázal, že u povinného testování považuje 52 procent podniků za problém právě dodatečné náklady.

"Testování ve firmách a úřadech je jedna z nejúspěšnějších akcí celé pandemie. Dnes předpokládáme rozšíření ještě na firmy do deseti pracovníků, neziskovky a OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), pokud nepracují z domova," napsal dále Havlíček. Doplnil, že tímto způsobem bude testy podstupovat až 500.000 lidí denně.