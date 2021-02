Smejkala po premiérovém gólu mrzelo, že nepomohl k výhře

Malmö - Hokejový útočník Jiří Smejkal se při pátém startu v české reprezentaci radoval z premiérového gólu, ale mrzelo jej, že jím pomohl jen k zisku bodu. Čtyřiadvacetiletý českobudějovický odchovanec, který působí ve finském klubu Tappara Tampere, v šesté minutě v přesilové hře otevřel skóre, ale Češi na úvod Švédských her v Malmö podlehli domácí reprezentaci 2:3 v prodloužení.

Smejkal při vyloučení Niklase Hanssona po střele Davida Tomáška z levého kruhu doklepl před brankovištěm puk vyražený Viktorem Fasthem. "Cvičili jsme to celý týden a krásně to vyšlo. Jsem za to rád. Jen je škoda, že jsme to nepodpořili vítězstvím," řekl Smejkal v on-line rozhovoru s českými novináři.

"Byl to vyrovnaný zápas. V první polovině byli Švédové lepší a my jsme postupně přebírali iniciativu na naší stranu a na konci jsme měli nějaké šance, abychom to zvrátili. Prodloužení je padesát na padesát, my jsme tam měli šance, byli jsme víc na puku. Oni pak ujeli a bohužel dali gól, což je škoda," zhodnotil utkání bývalý hráč Moose Jaw a Kamloops v WHL, Záhřebu v KHL, Chomutova či Sparty.

Češi se proti Švédsku dokázali prosadit dvakrát a v obou případech to bylo v početních výhodách. "Přesilovky jsme sehráli perfektně všechny, měli jsme v nich hodně šancí. Dělali jsme to, co na tréninku, a vycházelo to. Doufám, že to budeme pokračovat celý turnaj," podotkl Smejkal.

Výhodu pěti proti třem v trvání 19 sekund po polovině druhé třetiny se českému týmu nepodařilo využít, protože Michal Birner trefil jen horní tyč. "Je škoda, že jsme to nevyužili, ale myslím, že to kluci sehráli velmi dobře," prohlásil Smejkal.

Nechyběl u listopadové výhry nad Švédskem na turnaji Karjala v Helsinkách 3:1. Soupeř podle něj tentokrát předvedl lepší výkon. "Tam jsme je jasně přehráli a oni neodehráli moc dobré utkání. Tady nás nás vlítli, ale my jme to pak zvedli a hlavně ve třetí třetině jsme byli lepší," uvedl Smejkal.

Památeční puk za první gól daruje tradičně rodičům, kteří mají sbírku dalších relikvií z premiérových počinů. "Dávám je vždycky rodičům za to, co pro mě udělali. Je to taková malá zpětná vazba. Takže se můžou těšit na další," dodal Smejkal.