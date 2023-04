Smejkal zvažuje nabídky z NHL, odchod mu ale musí dávat smysl

Plzeň - Útočník hokejové reprezentace Jiří Smejkal by mohl po třech povedených sezonách na severu Evropy změnit nejen působiště, ale i kontinent. V rozhovoru s ČTK dnes uvedl, že zvažuje nabídky z NHL, která je jeho snem. K tomu, aby si ho šestadvacetiletý českobudějovický rodák splnil, však potřebuje vnitřní přesvědčení, že přesun za moře dává po všech stránkách smysl. Ještě předtím by si rád zahrál třetím rokem po sobě na mistrovství světa, odkud si loni přivezl bronz.

Smejkal předvádí dlouhodobě výborné výkony a spekulace o zájmu z NHL sílily. "Jsou tam teď nějaké nabídky. Už také nejsem nejmladší. Je to samozřejmě pořád můj sen, ale nechci do toho skákat bezhlavě. Musí mi to dávat po všech stránkách smysl. Chci vědět, že když už bych tam šel, bude opravdu šance hrát NHL," uvedl Smejkal.

I takové nabídky má na stole. "Proběhly nějaké hovory s vedením těch týmů, já si to musím všechno v klidu vyhodnotit. Je to teď to hlavní, co v souvislosti s budoucností řeším. Třeba dojde zase na další krůček v kariéře," věří Smejkal.

Na sraz národního týmu v úvodu přípravy na MS dorazil z Oskarshamnu s velkou chutí. "Po sezoně ve Švédsku jsem měl osm devět dní volno. Říkal jsem si, že úplně vypnu a minimálně týden nesmím hokejku a brusle vidět. Splnilo to účel, jsem zase opravdu natěšený a nemohl jsem se dočkat, až budu moct jít zase na led tady s klukama. Ve čtvrtek jsem přiletěl a už v pátek odpoledne jsem se nudil a říkal si, co budu dělat, nejradši bych šel do posilovny," řekl s úsměvem Smejkal.

Jeho tým vypadl po vyrovnaných duelech v předkole play off s Luleou 1:2 na zápasy. "Před sezonou nás všichni brali jako outsidera, který bude bojovat o baráž. Od začátku jsme hráli dobrý hokej, jen jsme dostávali moc gólů. Pak ale někdy od Vánoc jsme byli první, nebo druhý nejlepší tým, kdyby se brala jen ta část po Vánocích. Fakt jsme hráli skvěle. Nastříleli jsme i nejvíc gólů v celé lize, hráli jsem hezký hokej a všechny to bavilo. Věděli jsme, že máme šanci udělat nějaký úspěch. A věřili si, že můžeme dojít daleko," uvedl Smejkal.

"Nakonec se nám ale tak úplně nepovedl konec základní části. O jednu výhru nám utekl přímý postup do čtvrtfinále, což bylo trošku smolné. Ale říct nám někdo před sezonou, že budeme sedmí, asi bychom to brali. Museli jsme však do předkola a tam jsme chytili Luleu. Trošku smolně jsme vypadli. Ten tým měl podle mého navíc, takže pocity jsou takové smíšené," přiznal Smejkal.

Po osobní stránce ale mohl být spokojený. Po dvou sezonách strávených ve Finsku přesvědčil o svých kvalitách i ve Švédsku. Včetně play off si za 52 utkání připsal 24 branek a 21 asistencí. V základní části byl třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva.

"Měl jsem před sezonou trošku problémy se zády, nemohl jsem proto trénovat úplně tak, jak bych chtěl. Před prvním zápasem jsem byl s týmem jen dvakrát na ledě, takže jsem ani nečekal, že budu hned hrát. Trenér i říkal, že mě nebude nijak honit a počká, až budu připravený, ale nakonec mě hodil rovnou do vody. Sám jsem byl překvapený, jak dobře jsem zvládl naskočit do dle mého názoru nejlepší soutěže v Evropě. Z osobního hlediska byla ta sezona skvělá," pochvaloval si. "A s přípravu by možná byla ještě lepší," dodal s úsměvem Smejkal.

Nyní soustředí svou pozornost na vrchol reprezentační sezony v podobě světového šampionátu ve Finsku a Lotyšsku, kde budou Češi obhajovat třetí místo.

"Asi i trochu pomáhají zkušenosti. Člověk ví, že musí hlavně dobře nastavit hlavu. Nelze si připouštět únavu z celé sezony, spíš si užívat a být rád, že může být s klukama v české kabině, což mně osobně jinak hodně chybí. Když jsou u toho ty srandičky, únavu pak člověk ani necítí a baví ho to. Všechny kluky znám, je o čem povídat a na co vzpomínat, což je super," řekl Smejkal.