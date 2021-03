Smejkal: Zavřít průmysl kolem Velikonoc by výrazně snížilo nákazu

Praha - Rada vlády pro zdravotní rizika možná doporučí zavřít okolo Velikonoc na několik dní průmyslové podniky. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl člen rady a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Mělo by to podle něj významný vliv na pokles počtu nakažených nemocí covid-19. Proti uzavírání průmyslu se naopak postavil poradce prezidenta pro zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

"My (rada) jsme se k tomu úplně ještě nedostali, ale v podstatě tímhle směrem se pohybujeme," uvedl Smejkal. "Kdybychom k těm Velikonocům přidali pár dní, tak ten efekt na to sražení virové nálože v populaci by byl významný a hodně by to pomohlo," dodal. Připomenul, že ostatní oblasti jako kultura, školství či služby již uzavřené jsou.

Podle Prymuly ale není zřejmé, zda by takové krátkodobé opatření skutečně k zastavení šíření nákazy výrazně přispělo. Mezitýdenní pokles nakažených byl podle něj tento týden 13 procent, minule osm. Na tři tisícovky se tak Česko tímto tempem dostane za osm týdnů, řekl. Podle epidemiologa je nyní potřeba se zaměřit na kontakty lidí o pracovních přestávkách či obědech. Smejkal doplnil testování dvakrát týdně a kvalitními testy.

Epidemie koronaviru v zemi zpomaluje. V sobotu odhalily laboratoře v zemi 5443 nakažených, což bylo zhruba o 1500 méně než před týdnem. Opět také kleslo reprodukční číslo, které je nyní na nejnižší hodnotě za dva měsíce. Počet lidí, kteří s nákazou covidem-19 zemřeli, vzrostl na 24.667.

Navzdory poklesům zůstává kapacita nemocnic stále takřka vyčerpaná, ovšem i v tomto případě se situace lepší. K sobotě bylo v nemocnicích 8168 pacientů s koronavirem, proti pátku to byl pokles téměř o 600 hospitalizovaných. Na začátku týdne bylo v nemocnicích více než 9400 covidových pacientů. Výrazně pomaleji ale klesá počet lidí v těžkém stavu. V sobotu jich bylo 1970, na začátku týdne 2054.