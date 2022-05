Smejkal si užívá souhru s Hertlem a Vránou, věří, že vydrží pohromadě co nejdéle

Tampere (Finsko) - Společnosti dvou velkých ofenzivních hvězd v jedné útočné formaci si během posledních dnů přípravy na start mistrovství světa užívá v Tampere hokejový útočník Jiří Smejkal. Jeho parťáky jsou totiž Tomáš Hertl a Jakub Vrána, posily zvučných jmen z NHL. Pětadvacetiletý českobudějovický rodák, jenž bude od příští sezony hájit barvy švédského Oskarshamnu, si nyní jen přeje, aby se celé formaci dařilo a pomáhala týmu vítězit.

Kouč Kari Jalonen zkusil postavit Smejkala k Hertlovi a Vránovi v sobotním duelu proti Finsku na Švédských hrách. Češi vyhráli 3:1 a právě Smejkal dal po Hertlově nahrávce vítězný gól, když zvyšoval v povedeném závěru druhé třetiny na 2:0. V neděli proti Švýcarsku zaujal jeho post ve formaci Dominik Simon. Trio zámořských posil však pohromadě nakonec nevydrželo, při trénincích v dějišti MS už byl zase zpátky na svém místě Smejkal.

Je nyní jen na výkonech celé trojice, jak bude prospěšná pro mužstvo, aby mohla vydržet pohromadě co nejdéle. "Ten zápas proti Finům se nám docela dost povedl, měli jsme spoustu dobrých věcí, tak to trenéři takhle nechali, což mě samozřejmě moc těší. Uvidíme, co bude dál. Může se to samozřejmě ještě změnit, ale já doufám, že nás nechají spolu a už to takhle zůstane," řekl Smejkal v rozhovoru s novináři.

Svoji roli vedle zámořských es přijal tak trochu automaticky. "Když se na to člověk podívá, je to jasné. Havran je super střelec, Hertlík je zase fantastický hráč jak dopředu, tak i dozadu, ten je schopný dělat na ledě úplně cokoli. A já? Budu dělat pro kluky tu černou práci. Snažit se vybojovat pro ně puky, tlačit se do branky. Snad by mohla naše lajna dobře fungovat," přál si Smejkal. "Já si rozhodně nemůžu s nimi vůbec na nic stěžovat," dodal s úsměvem, jímž dal jasně najevo, jak si souhru s elitními útočníky užívá.

Před sobotním duelem vyšel v devíti po sobě jdoucích reprezentačních zápasech brankově naprázdno. "Snad jsem to čekání na gól v repre protrhl, budu pokračovat v tom, jak se mi dařilo ve finské lize a ještě nějaké ty trefy přidám i tady. Snad to takhle vydrží," zopakoval bývalý hráč pražské Sparty, jenž poslední dvě sezony odehrál právě ve Finsku za týmy Tappary Tampere a Pelicans Lahti, kde stihl ve 47 zápasech včetně play off 26 přesných zásahů.

Právě Tappara je jedním z domácích týmů v Nokia Areně. Sám si ale prostředí a její komfort mohl vyzkoušet teprve až jako soupeř. V uplynulé klubové sezoně už hrál totiž za Lahti. A Tappara se do nového domova nastěhovala z nejstarší hokejové haly ve Finsku teprve v prosinci.

"Pamatuji dobře tu halu v Tampere, tu nejstarší. Sice už trochu chátrala třeba v šatnách, ale mně se v Hakametsä hrálo vždycky dobře. Měla prostě svoje kouzlo. Teď už tady mají ale tuhle novou, asi jednu z vůbec nejmodernějších. Dost jsme se divili, jak sem poskládají těch osm mužstev. My máme kabinu sice menší, ale Rakousko, Lotyšsko nebo Británie mají takové stavební buňky. Dost jsme se báli, jestli to nebudeme mít taky, ale dopadlo to dobře," řekl Smejkal.