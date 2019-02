Mladá Boleslav - Hokejisté Sparty vyhráli v utkání 44. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:0 a ukončili sérii tří porážek. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 59:14 útočník Jiří Smejkal, domácí tak neuspěli po pěti výhrách.

Kouč hostů Krupp po středeční porážce na ledě posledních Pardubic změnil složení všech útoků a centr druhé formace Klimek se dostal do první šance utkání. Svůj brejk po minutě hry ale úspěšně nezakončil, brankář Růžička si poradil i s dorážkou.

Domácí byli poté nebezpečnější, výraznější tlak si ale vytvořit nedokázali. Machovský ustál závar ve čtvrté minutě, později si poradil s tečovanou střelou Bernada i šancí Zohorny po skončení úvodní přesilové hry.

Náboj druhé třetiny zvedly početní výhody. Při Dlapově vyloučení měli velkou šanci otevřít skóre Rousek a Jarůšek, Růžičku ale nepřekonali. Při Formanově trestu se do slibných šancí dostali Žejdl a Musil, ani oni ale ukazatelem skóre nepohnuli.

Střelecky aktivní byl zejména domácí Musil, většinou však mířil vedle branky. I díky tomu si Růžička ve druhé části připsal 13 zákroků, zatímco Machovský jen tři.

Bezbrankový stav nedokázali změnit ani domácí Bernad a hostující Jarůšek. Ve 48. minutě dělily Středočechy od vedení milimetry, na brankové čáře poskakující puk po Latálově střele a Machovského zákroku dokázal Košťálek včas odehrát. Rozhodující moment duelu nakonec přišel v samotném závěru, kdy Smejkal v pádu dorazil Piskáčkovu střelu a zápas rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Byl to velmi dobrý hokej. Hrálo se rychle, v maximálním tempu, což se nám líbilo. Samozřejmě, kdyby k tomu byly nějaké góly, byl by to excelentní hokej. Bohužel jsme prohráli po gólu v poslední minutě, štěstí se k nám nepřiklonilo, což nás mrzí. S takovým výkonem ale můžeme pomýšlet vysoko."

Uwe Krupp (Sparta): "Pro fanoušky to byl vzrušující zápas, oba týmy makaly, bruslily. V první třetině jsme měli několik brejkových šancí, ale Boleslav měla také příležitosti. To platilo v celém zápase. Jen nepadaly góly. Na konci rozhodla jedna střela, v takových zápasech to tak bývá. Je to o štěstí. Máme tři body a jsem hrdý na kluky, jak tvrdě pracovali."

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávky: 60. Smejkal (Piskáček, Sill). Rozhodčí: Šír, Horák - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3837.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Bernad, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa, Němeček - Vondrka, Klepiš, Skalický - Najman, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Sparta: Machovský - Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček, Piskáček, Blain, Kalina, De la Rose - Smejkal, Sill, M. Beran - Roberts Bukarts, Klimek, Jarůšek - Forman, Pech, Buchtele - Rousek, K. Klíma, A. Kudrna. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.