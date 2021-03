Smejkal: MZ by mohlo přistoupit na úpravu intervalu mezi dávkami

Praha - Ministerstvo zdravotnictví by nakonec mohlo přistoupit na úpravu intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny proti covidu-19 u lidí, kteří se na očkování teprve budou objednávat. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl hlavní epidemiolog IKEM a vedoucí odborné skupiny při ministerstvu Petr Smejkal. Rozhodnutí ještě není konečné. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek po jednání vlády uvedl, že jeho resort na základě analýzy očkovacího týmu upravit interval mezi dávkami vakcíny od firem Pfizer/BioNTech nedoporučil.

Česká vakcinologická společnost minulý týden navrhla interval upravit, u očkovacích látek Comirnaty od Pfizer/BioNTech a Moderna může podle ní být až šest týdnů. V současné době je u Comirnaty druhý termín přidělovaný zhruba po 21 dnech a u Moderny po 28 dnech. U AstraZeneky by měl zůstat interval 12 až 13 týdnů.

Důvodem pro prodloužení intervalu je podle Smejkala zátěž nemocnic. Těm, komu se prodlouží doba před podáním druhé dávky, to nijak neublíží, naopak to zachrání lidské životy, protože se k vakcíně dostanou další lidé, míní. "Zdůrazňujeme, že by to bylo krátkodobě. V dubnu už to nemá cenu, zátěž nemocnic nebude tak velká," míní Smejkal.

Bývalý ministr zdravotnictví a nynější prezidentův poradce Roman Prymula uvedl, že by dokonce u některých vakcín byl po prodloužení intervalu i přes šest týdnů, a to na tři měsíce. Některé osoby, které nemoc covid-19 prodělaly, by se podle něj mohly očkovat druhou dávkou i po třech až šesti měsících.

"V tuhle chvíli umírá denně 200 lidí průměrně. Kdybychom proočkovali rizikové kategorie populace a většinu těch ve věku, kteří umírají, jsme schopni to srazit minimálně o 75 procent dolů, to je 4500 životů za měsíc. Proto je důležité, abychom očkovali co nejrychleji," dodal Prymula.

Blatný ve čtvrtek uvedl, že pokud by Česká republika interval prodloužila téměř na šest týdnů, mohla by v příštích třech týdnech naočkovat první dávkou vakcíny o 180.000 lidí více. Podle informací od očkovacího týmu by to ale následně znamenalo, že by na přelomu dubna a května nebyl dostatek očkovacích látek na podání druhé dávky pro všechny, doplnil.

V Česku se proti koronaviru očkuje odloňského 27. prosince. Zdravotníci dosud podali 1,330.675 dávek vakcíny, obě potřebné dávky dosud dostalo přibližně 357.000 lidí.