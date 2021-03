Smejkal: Lidé by se letos o Velikonocích neměli sdružovat

Praha - Případné rozvolnění dosavadních protikoronavirových opatření po Velikonocích bude záviset na tom, jak budou lidé opatření dodržovat. Situace by se zhoršila a počty nakažených by opět rostly, kdyby se lidé o Velikonocích sdružovali. V diskusním pořadu televize Prima to dnes řekl hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). Odborníci v dnešní debatě také doporučili větší interval mezi podáním první a druhé dávky vakcíny proti covidu-19.

"Nejhorší by bylo, kdyby se všichni rozjeli někam na pomlázky a tam se sdružovali. To si budeme muset tento rok odpustit," řekl Smejkal. Naopak uvedl, že pro zvládání epidemie může být pozitivní to, že mnohé firmy přes jarní svátky omezí provoz. Omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti by totiž mohlo přispět ke zpomalení šíření viru v populaci.

Cílem je podle Smejkala brzké otevření škol. "Zasazujeme se o to, aby první, co bude otevřené, byly školy. Jestli to bude stát to, že firmy budou maximálně, ale dobře testovat a tohle se bude i kontrolovat a vynucovat, tak je to přece malá cena za to, abychom děti už do škol pustili," řekl. Zvládnutí epidemie podle hlavního epidemiologa IKEM spočívá v důsledném testování, trasování kontaktů a vymáháním dodržování opatření a ukládání adekvátních sankcí. Naopak epidemiolog a ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran považuje lockdown za zbytečný. Za vhodnější označil namísto plošných opatření dělat opatření cílená, která by se soustředila na ochranu lidí starších 65 let.

Epidemiologové Beran a Smejkal shodně doporučili delší interval mezi podáním první a druhé dávky očkovací látky. Podle Smejkala by mezi dávkami měl být rozestup 42 dní. Vhodné by bylo zohlednit při očkování i to, zda jednotlivec covid-19 prodělal, a má tudíž v těle protilátky vůči nemoci, nebo nikoliv. To doporučil i vedoucí lékař KARIM VFN Martin Balík. Lékaři by podle Balíka měli mít možnost individuálně rozhodnout, koho naočkují proti covidu-19 jednou dávkou, koho naočkují oběma dávkami a komu vakcinaci oddálí. Vakcinace lidí, kteří prodělávají covid, nebo ho v blízké minulosti prodělali, totiž zvyšuje riziko nežádoucích účinků očkovací látky, dodal.