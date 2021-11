Smejkal je v Lahti nadšený, těší ho dlouhodobá důvěra trenéra i souhra s Jaškem

Linköping (Švédsko) - Hokejový útočník Jiří Smejkal si nemůže vynachválit angažmá v Pelicans Lahti, kam přišel v létě z jiného finského klubu Tappary Tampere. Velký podíl na tom mají důvěra, kterou mu dává od začátku najevo kouč Tommi Niemelä, i přítomnost krajana Lukáše Jaška, s nímž si účastník letošního mistrovství světa v Rize skvěle rozumí na ledě i mimo něj.

"Ten klub není jedním z těch úplně top dvou tří klubů finské ligy, ale spíše takový domácí klub, který je zvyklý hrát ve středu tabulky. I tak to pak působí v tom klubu. S Lukášem Jaškem tam máme velkou pohodu, hrajeme vlastně všechno, dá to pak přes dvacet minut každý zápas. Z tohoto pohledu je to paráda," řekl dnes Smejkal v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál.

S Jaškem, který se vrátil do Evropy po působení v zámořské AHL, jsou spolu v jedné útočné formaci a důvěru trenérovi splácí výbornými výkony. Jašek je nejproduktivnějším hráčem mužstva, Smejkal zase nejlepším střelcem. Za 15 zápasů nastřílel už devět branek a přidal šest nahrávek, patří mezi nejlepší kanonýry celé ligy. "Je samozřejmě super mít českého parťáka v kabině. Tím spíš, když si sednete i jako lidi a rozumíte si i mimo led. Je paráda mít možnost pokecat si s někým česky."

Od Smejkala si v klubu hodně slibovali a zatím si mohou mnout ruce spokojeností. "Měl jsem pohovory s různými týmy, mluvil jsem i s trenérem Pelikánů a od začátku jsem z toho cítil, že mě tam opravdu chce a věří mi. Řekl mi, jak to bude, a teď to přesně tak je. Jsem rád, že jsem si vybral takhle. Zatím to vychází a je super, když to oboustranně funguje, jak jsme si nastavili," pochvaloval si Smejkal.

Díky střelecké pohodě už stihl vyrovnat počet gólů, které slavil za 48 duelů základní části v dresu Tappary. "Samozřejmě je to s tím všechno spojené. Když jste v pohodě, daří se vám pak i na ledě. Když se nám nepovede nějaký zápas, nedělá se z toho nějaká velká věda, jde se prostě dál. Trenér nám věří a ví, co v nás je. My máme díky tomu sebevědomí, hrajeme hodně a máme spoustu šancí. Mohlo to být určitě ještě o něco lepší, ale jako lajna šlapeme velmi dobře," podotkl Smejkal.

Zpočátku byl na výsluní i tým Pelicans. "Začali jsme sezonu skvěle a byli jsme dlouho na prvních dvou místech tabulky, jen těch posledních pět šest zápasů se nám výsledkově zrovna moc nevydařilo. Přišlo mi také, že na mladé kluky, které v týmu máme, trochu dolehlo, že se nehraje deset patnáct zápasů v základní části, ale šedesát. Věřím ale, že pauza nám teď trochu pomůže a po ní se zase vrátíme na vítěznou vlnu," přál si Smejkal.

Prosazuje se i proto, že si zvykl, jak moc je ve finském hokeji důležité bruslení. "Ani včera v tom utkání se Švédy jsem nebyl nijak překvapený intenzitou hry. Většinou bývají stejné i zápasy ve finské lize, že všichni bruslí jako šílení. Tady bylo jen vidět, jak jsou Švédi zkušení a umí si podržet puk, když potřebují. Každopádně právě to bruslení se může do kariéry hodit, ať bude člověk hrát kdekoliv. I proto jsem šel do Finska a jsem za to rád, protože si myslím, že mi to v tomhle směru hodně pomohlo," řekl Smejkal.

S finštinou už je to o poznání horší. "Sem tam něco se dá rozumět, když trenér mluví a opakuje se to pořád dokola. Něco se dá pochytit, kromě těch sprostých slov toho však moc neumím," smál se Smejkal. "Ale v kabině umí všichni perfektně anglicky, takže v tom není žádný problém," ujistil.

V sobotu budou spolu s Jaškem ve vzájemném duelu s Finy na turnaji Karjala jedinými zástupci Pelicans. "Byli jsme trochu překvapení, protože Iikka Kangasniemi, který s námi hraje v lajně, je výborný hráč a taky má hodně bodů. Ale Finové brali hodně kluků z Evropy a už ne tolik z domácí ligy, takže asi proto se do toho výběru nevešel," konstatoval Smejkal.