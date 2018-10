Praha - Dvěma body za gól a asistenci pomohl útočník Jiří Smejkal k vítězství Sparty nad Kometou Brno 4:2 a užíval si plný bodový zisk před nejvyšší návštěvou sezony hokejové extraligy. Na tradiční divácký tahák zavítalo 15.471 fanoušků a Pražané jim předvedli dokonalý obrat. V deváté minutě totiž prohrávali s úřadujícím mistrem 0:2.

"Chtěli jsme od začátku hrát aktivně, což se nám prvních pár minut nedařilo. Pak jsme se do toho nějak dostali, z toho tlaku jsme dali první gól. Po první třetině jsme si řekli, že nesmíme přestat hrát. Druhou třetinu jsme zvládli skvěle a celý zápas se přesunul na naši stranu. Pak už jsme to celkem slušně dohráli," pochvaloval si Smejkal.

Jednadvacetiletý forvard nejdříve v polovině úvodní třetiny asistoval u branky Stevena Delisleho a ve 34. minutě sám vyrovnal na 2:2. Vyhrál v rohu souboj a po objetí branky u pravé tyče nahodil bekhendem puk do brankoviště, kde jej srazil bruslí za záda Karla Vejmelky obránce Tomáš Malec.

"Byl jsem už asi dvě minuty na ledě a bylo to už těžký. Ale všiml jsem si, že brněnští beci už tak byli taky dlouho. Snažil jsem se ty souboje vyhrávat a dařilo se mi to. Chtěl jsem to vzít před první tyčí, tam bylo nacpáno, tak jsem to vzal za druhou. Hodil jsem to tam a oni si to tam nějak srazili. Díkybohu to tam padlo," popsal Smejkal.

Obrat dokonali v přesilových hrách Jeremie Blain a Petr Kumstát a sparťané si užívali skvělou atmosféru v hale. "Jak jsme dali gól na 3:2 i na 4:2, tak to bylo skvělý. Jak my, tak i diváci jsme vystříkli radostí. Bylo to skvělý a díkybohu jsme to dotáhli do vítězného konce," pochvaloval si Smejkal.

Duel přilákal do O2 areny ještě více diváků než například čtvrteční rozlučka tenisty Radka Štěpánka s řadou hvězd. "Viděl jsem na internetu, že se lístky hodně prodávají. Čekal jsem, že bude hodně lidi, ale patnáct a půl tisíce je fakt super, když to ještě ani není play off," komentoval to Smejkal.

Bitvy Sparty s Kometou jsou vždy prestižní a Pražané se radovali teprve z druhé výhry z posledních devíti vzájemných utkání. "Samozřejmě ty zápasy jsou vyhecované od toho play off (2017), kdy jsme prohráli 0:4. Motivace je velká. Myslím si ale, že je teď v extralize vyrovnaný každý zápas a strašně těžký. Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát čtyři v řadě, a doufám, že tak budeme pokračovat dál," prohlásil Smejkal.

Statistice svého týmu kraloval v utkání i s dvěma zblokovanými střelami, ale šrámy z toho žádné necítil. "Ono když nejde přímo do brusle, ale jde to do chráničů nebo do kalhot, tak to štípne a pak je to dobrý. Není to nic hrozného. Kluci to hodně prožívají, možná víc, než když dá někdo gól," komentoval gratulace spoluhráčů na střídačce k odvedené defenzivní práci.

Sparta sehrála druhý zápas ve dvou dnech a navázala na sobotní výhru v Litvínově 2:0. "Na začátku zápasu to bylo trošku znát, ale pak nás probudilo, když jsme dostali gól, a řekli jsme si, že takhle ne a musíme se zvednout. Pak už to bylo super," uvedl.

Sparta nastoupí v úterý v předehrávce 24. kola opět doma proti Litvínovu a sehraje tak třetí duel během čtyř dnů. Síly ale podle Smejkala týmu nechybějí. "Myslím si, že hrajeme hodně na všechny čtyři pětky, takže máme všichni stejný výdej. Teď budeme mít nějaké kolo nebo výběh a budeme se připravovat hned na úterek," dodal Smejkal.