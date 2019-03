Washington - Tuzemská letecká společnost Smartwings pozastavila provoz všech svých sedmi Boeingů 737 MAX 8. Tento typ stroje v neděli havaroval v Etiopii a jeho provoz dnes pozastavila Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). Firma očekává rušení a zpožďování svých letů. Vyplývá to z tiskového prohlášení, které ČTK poskytla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

"Společnost Smartwings přijala rozhodnutí pozastavit provoz letadlem Boeing 737 MAX 8 s okamžitou platností. Opatření se týká sedmi letadel tohoto typu. Smartwings má ve své flotile dalších 40 letadel, která dočasným pozastavením nejsou dotčena," uvedla mluvčí.

Smartwings podle Dufkové nadále zůstává v úzkém kontaktu s výrobcem letounu a úřady a jejich pokyny a doporučeními se řídí. "Smartwings se omlouvá za nepříjemnosti všem zákazníkům, kteří budou dotčeni případným zrušením nebo zpožděním letů," doplnila.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) dnes pozastavila provoz letadel Boeing 737 MAX 8 a MAX 9. Opatření vstoupí v platnost ve 20.00 SEČ, uvedla agentura v prohlášení. Zároveň pozastavila komerční lety modelů MAX 8 a MAX 9 provozované společnostmi třetích států na území Evropské unie. Ve svém prohlášení mimo jiné podotkla, že příčiny nehody se stále vyšetřují, takže je příliš brzy vyvozovat nějaké závěry.

Provoz nových boeingů pozastavují i v Evropě

Po nedělní havárii letadla Boeing 737 MAX 8 etiopských aerolinek dočasně uzavírá svůj vzdušný prostor těmto strojům čím dál více zemí, včetně evropských. Dnes k nim přibyly Británie, Francie, Německo, Rakousko, Irsko, Norsko, Nizozemsko, ale také Austrálie a Singapur. V pondělí už tento krok učinily Indonésie a Čína.

Boeing nové generace dočasně vyřadily z provozu četné letecké společnosti. Vedle Ethiopian Airlines, kterým havarovaný boeing patřil, mezi nimi figurují aerolinky Gol z Brazílie, dále mexické Aeroméxico, argentinské Aerolíneas Argentinas, singapurské SilkAir, jihokorejské Eastar Jet, indické Jet Airways, norské Norwegian Air, jihoafrické Comair, marocké Air Maroc a také Cayman Airways.

K podobně ráznému postoji někteří američtí zákonodárci vyzývají americký Federální úřad pro letectví (FAA). Úřad však zmíněné stroje zatím označil za "vhodné k leteckému provozu" a vyzval jejich výrobce k urychlenému dokončení změn kontrolního systému. Boeing přislíbil, že do dubna dokončí práce na zlepšení softwaru ovládání této verze letounu, který nyní patří k jeho nejprodávanějším.

Česko podle mluvčího úřadu pro civilní letectví provoz jednoho typu letadel sám zakázat nemůže, nedovoluje mu to národní legislativa. Úřad může sám zakázat provoz pouze pro dotyčného národního provozovatele nebo v případě úplného zastavení leteckého provozu. "V případě určitého typu letadla jsme to nikdy neudělali," podotkl mluvčí. Praha tak počká na pokyny evropské agentury EASA.

Společnost Boeing v pondělním prohlášení uvedla, že již několik měsíců vyvíjí "vylepšení softwaru letové kontroly", díky kterému by měl být "bezpečný letoun ještě bezpečnější". Změny by podle firmy měly být připraveny k uvedení do provozu v nejbližších týdnech.

Obavy kolem zmíněného typu boeingu se začaly šířit po nedělní havárii letounu společnosti Ethiopian Airlines, který se zřítil cestou z etiopské metropole Addis Abeby do keňského hlavního města Nairobi. Zahynulo všech 157 lidí na palubě. Podle svědků se za letadlem před pádem táhla kouřová stopa a bylo slyšet zvláštní zvuky.

Loni v říjnu se tentýž model, tedy Boeing 737 MAX 8, zřítil krátce po startu v Jakartě; zemřelo všech 189 lidí na palubě. Experti upozorňují, že než budou známy přesné příčiny těchto havárií, nelze je dávat do souvislosti. Pátrací týmy v Etiopii objevily v pondělí obě černé skříňky, které budou prozkoumány.

