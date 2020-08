Smartwings a ČSA požádaly o odložení splatnosti dluhů

Praha - Letecké společnosti Smartwings a ČSA ze skupiny Smartwings Group podaly dnes u Městského soudu v Praze návrh na vyhlášení mimořádného moratoria, tedy odložení splatnosti dluhů, kvůli koronaviru. Požádat o dočasný odklad jim nově umožnil zákon označovaný jako Lex covid ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Lety firmy neruší, uvedly v tiskové zprávě.

Vyhlášení mimořádného moratoria má poskytnout Smartwings i ČSA ochranu v době, kdy se příjmy obou firem dramaticky propadly. Společnosti zároveň podle sdělení získají čas pro navržení a vyjednání dlouhodobě udržitelného řešení, které bude výhodné pro věřitele, zaměstnance i cestující.

Lex Covid je účinný od konce dubna, mimo jiné znemožňuje do konce srpna podání insolvenčních návrhů. Kvůli ochraně před individuálním vymáhání dluhů formou exekuce pak zavádí mimořádné moratorium. Lze ho vyhlásit na dobu tří měsíců. Tuto dobu může insolvenční soud na návrh dlužníka poté prodloužit ještě o další tři. Návrh na mimořádné moratorium mohou firmy podat do 31. srpna. Návrh přitom není vázán na podání insolvenčního návrhu a zahájení insolvenčního řízení a nemusí s ním souhlasit nadpoloviční většina věřitelů.

Potřeba využití moratoria podle mluvčí Vladimíry Dufkové plyne výhradně z následků způsobených pandemií, která globálně vyvolala největší krizi v letectví. Obě společnosti byly před vypuknutím pandemie ziskové a očekává se, že se po jejím pominutí k ziskovosti opětovně vrátí. Smartwings loni vykázaly zisk před zdaněním 183 milionů korun. ČSA v roce 2019 hospodařily se ziskem před zdaněním 79,2 milionu korun.

"Na provozu společností Smartwings a ČSA se nic nemění. Obě společnosti zajišťují všechny plánované lety dle letových řádů a nadále obnovují další linky v závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovních omezeních. Smartwings Group, stejně jako ostatní letecké společnosti, provádí restrukturalizaci vedoucí k úsporám a mimořádné moratorium je jen vhodným dočasným opatřením, které dává Smartwings a ČSA potřebný čas k zajištění finanční stability společnosti ve spolupráci s financujícími bankami, pronajímateli letadel a dalšími věřiteli," uvedl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mimořádné moratorium neznamená, že podnik je pryč z "hrobníkovy lopaty". "Je otázkou, zda má skupina Smartwings bez výrazné a na míru šité pomoci státu šanci se z koronavirové krize plně zotavit. Musí provádět další kroky potenciálně vedoucí k zotavení, jako je snižování nákladů, propouštění či restrukturalizační opatření," podotkl.

Skupina na konci června oznámila, že propustí až 600 zaměstnanců. Začala s tím v červenci a v několika vlnách tak chce činit do února 2021. Bude se to týkat pilotů, stewardů i provozních a administrativních pracovníků. V letecké skupiny pracovalo před propouštěním kolem 2500 lidí.

Smartwings Group kvůli vyhlášení výjimečného stavu vládou a zavedení mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronaviru zaznamenala v porovnání s loňským rokem v dubnu až červnu propad letových výkonů o 95 procent, v červenci a srpnu o více než 80 procent.

Zatímco část leteckých společností cíleně zaměřenou pomoc od svých států obdržela, Smartwings a ČSA zatím ne. Chtějí využít program COVID Plus, který spustila Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) po notifikaci Evropskou komisí až ve druhé polovině července.

"Proces žádosti o záruky za tento úvěr je složitá a časově náročná procedura vyžadující dohodu celé řady stran. Zejména z těchto důvodů skupina Smartwings Group využila mimořádného moratoria. Jednáme o všech dostupných možnostech financování, abychom zajistili provoz obou společností, a v průběhu celého procesu budeme úzce spolupracovat s našimi financujícími institucemi i dalšími zúčastněnými stranami. V této souvislosti jsme také nově angažovali mezinárodního poradce, společnost EY, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizací a zajišťování financování i potřebnou specializaci na letectví," dodal Šimáně.

Smartwings teď provozují z Prahy letecká spojení do 25 destinací, z Brna do devíti a z Ostravy do dvou. České aerolinie operují lety do 12 destinací a od září plánují obnovení linek do Barcelony, Madridu, Budapešti, Göteborgu, Bukurešti, Bruselu, Varšavy a Milána.