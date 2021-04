Smartwings a ČSA plánují během letní sezony lety z Česka do 74 destinací

Praha - Letečtí dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA) budou v létě z Česka létat do celkem 74 destinací ve 21 zemích. Přesný termín obnovení spojů bude záviset na epidemiologickém vývoji. Přes Velikonoce obě aerolinky mají v plánu 111 letů v 15 zemích. Informovala o tom dnes skupina Smartwings Group, do ní obě společnosti patří.

Smartwings v období Velikonoc, konkrétně od 1. do 5. dubna vypraví z a do Prahy 58 letů do celkem deseti míst. Jde o lety do Málagy, Valencie, na Mallorcu, Kanárské ostrovy Tenerife, Fuerteventura a Gran Canaria, na Madeiru, do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam, a do Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech (SAE). Společnost bude zajišťovat i některé speciální lety, například přepravu guinejského fotbalového týmu Horoya AC z Conakry (Guinea) do Luandy (Angola) a zpět na zápas africké ligy mistrů. Pro přepravu na zápas africké ligy si guinejští fotbalisté vybrali Smartwings už loni. ČSA vypraví během prodlouženého svátečního víkendu 30 letů do pěti destinací, konkrétně Paříže, Stockholmu, Kyjeva, Moskvy a Zaragozy.

Během letní sezony, která začala uplynulou neděli a bude pokračovat až do října, obě aerolinky plánují z českých letišť lety do celkem 74 destinací v Řecku, Španělsku, Itálii, Francii, Portugalsku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Izraeli, Egyptě, Turecku, Tunisku, SAE, Kapverdách, Nizozemsku, Švédsku, Dánsku, Rusku, Maltě, Ukrajině či Islandu. Do 49 destinací budou mířit pravidelné linky Smartwings a ČSA, do zbývajících míst pak charterové spoje Smartwings.

Aerolinky zároveň prodloužily možnost bezplatné změny termínu pro rezervace letenek do konce června. Nově vybraný let se musí uskutečnit nejpozději 31. března příštího roku.

Smartwings i ČSA se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitly v ekonomických problémech. Smartwings od minulého týdne čerpají úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze zajistí čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace. Dluhy firmy jsou okolo 6,6 miliardy korun. Na půjčku naopak nedosáhly dceřiné ČSA, které jsou nyní v úpadku. Ten na ně uvalil soud po jejich vlastním návrhu. Společnost eviduje nesplacené pohledávky za přibližně 1,8 miliardy korun, z toho miliardu v rámci neproplacených nebo neprojetých letenek cestujících a zbytek pak společnost dluží dodavatelům. Podle společnosti je cílem reorganizace společnosti s cílem její záchrany.