Smartwings a ČSA loni přepravily 1,8 mil. lidí, o 81,5 pct méně

- Letecká skupina Smartwings Group, kam patří značky Smartwings a ČSA, loni přepravila 1,8 mil. lidí. To je meziročně o 81,5 procenta méně. Obří pokles způsobila koronavirová krize, během níž skupině klesly tržby až o 90 procent. Informovala o tom dnes mluvčí skupiny Vladimíra Dufková.

Skupina loni řešila existenční potíže, kvůli nimž rozhodla o propuštění až 600 zaměstnanců. O pomoc žádala i stát. V současnosti společnost využívá mimořádného moratoria pro odklad splátek dluhů.

Na pravidelných linkách a charterových letech pod značkami Smartwings a ČSA skupina přepravila více než 1,3 milionu cestujících, meziročně o 83,7 procenta méně. Dalších 451.000 pasažérů Smartwings přepravila na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce. Razantně loni klesl i letový provoz, meziročně o 78,4 procenta na zhruba 13.500 letů.

Začátek loňského roku se přitom pro leteckou společnost vyvíjel dobře, skupina podle generálního ředitele Smartwings Romana Vika původně směřovala k nejlepšímu výsledku ve své historii. Na jaře však místo toho musela čelit bezprecedentní krizi v letectví. "Z důvodu drastického poklesu poptávky zapříčiněné mimořádnými okolnostmi jsme byli nuceni přistoupit k realizaci velmi razantních úsporných opatření a podniknout mnoho zásadních kroků," podotkl Vik.

Skupina na jaře zastavila všechny své lety z Česka. Postupně se sice provoz během roku obnovoval, na předkrizovou úroveň se však dosud nevrátil. Na podzim navíc nastalo další rušení letů. Společnost se kvůli propadu tržeb dostala do ekonomických problémů, kvůli kterým žádala o pomoc stát. S vládou konkrétně jednala o půjčce či garanci za úvěr v hodnotě přibližně 900 milionů korun, cílenou podporu však nakonec firma nedostala. V rámci úsporných opatření skupina rozhodla o postupném propuštění až 600 zaměstnanců, tedy skoro čtvrtiny z celkového počtu pracovníků. Týkalo se to pilotů, stevardů i administrativních pracovníků. V závěru loňského léta společnost požádala o mimořádné moratorium, tedy odložení splatnosti dluhů, kvůli koronaviru. To jí umožnil zákon označovaný jako Lex covid ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Odklad v současnosti trvá minimálně do konce února.

"Nyní je zásadním faktorem pro návrat k cestování úspěšné zvládnutí proočkování populace. Naším cílem je být zase významným hráčem na evropském trhu letecké přepravy a konkurenceschopnou leteckou společností," dodal Vik.

Skupina loni létala kromě Česka také z Francie, Polska, Maďarska, Slovenska a Kanárských ostrovů. Vedle komerčního provozu se letecká společnost loni na jaře podílela i na převozu zdravotnického materiálu z Číny a repatriaci českých občanů z některých vzdálených míst. Provozní problémy skupina řešila i předloni, tehdy kvůli nucenému odstavení strojů Boeing 737 MAX. Ty by se měly během letošního roku postupně vracet do provozu.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.