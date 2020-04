Smartwings a ČSA budou obnovovat provoz podle vývoje situace

Praha - Letecká skupina Smartwings, do níž patří i České aerolinie (ČSA), bude obnovovat svůj provoz postupně podle podmínek v jednotlivých zemí a s tím spojeným zájmem cestujících. První lety by se mohly uskutečnit do Paříže, Amsterdamu nebo Frankfurtu, o termínu ale zatím jasno není. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Skupina kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka.

Podle rezervačního systém Smartwings i ČSA je provoz přerušen zatím do 17. května. O přesném termínu. "Obnovování provozu linek bude záviset na dalším vývoji pandemie covid-19, legislativách jednotlivých zemí a zejména chuti a připravenosti cestujících létat za podmínek stanovených pro překročení hranic," řekla Dufková.

Připomněla tak, že česká vláda sice od minulého týdne umožňuje vycestování do zahraničí, lidé se však musí při návratu prokázat testem na koronavirus s negativním výsledkem nebo nastoupit do 14denní karantény. Mnohé státy navíc omezují vstup cizinců na své území.

Obnovena však už nebude dálková linka ČSA do Soulu. Podle Deníku N je provoz linky, která byla kvůli koronaviru přerušena už v únoru, definitivně ukončen. Důvodem je nutná oprava letadla Airbus, kterou dopravce na trase používal. Tu však podle deníku společnost neplánuje.

Skupina v březnu zastavila všechny pravidelné letecké spoje z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily. Celá skupina, do níž vedle českých dopravců patří i její zahraniční divize, tak v dubnu přepravila celkem 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání za stejné období vloni.

Společnost během března a dubna vypravila po dohodě s ministerstvem zahraničí několik repatriačních letů pro české občany v zahraničí a také další spoje pro zdravotnické pomůcky z Číny.