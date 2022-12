Šmarda: Podezření proti představitelům EP je třeba prověřit, korupci netolerovat

Praha - Podezření proti významným evropským představitelům je třeba důsledně prověřit, korupci nelze tolerovat. Na dotaz ČTK to dnes uvedl předseda ČSSD Michal Šmarda. Belgická policie v pátek zadržela v souvislosti s podezřením z korupce několik lidí v Evropském parlamentu (EP). Většina zadržených a vyšetřovaných má blízko k Pokrokovému spojenectví socialistů a demokratů (S&D), což je druhá největší frakce v EP. Jediná česká členka frakce S&D je Radka Maxová, která zatím na dotaz ČTK nereagovala.

Podle jednoho nejmenovaného francouzského europoslance, kterého cituje list Le Monde, členové S&D výrazně zmírnili text, ve kterém EP kritizoval Katar za porušování práv zahraničních dělníků. Socialisté také hlasovali proti nejtvrdším pozměňovacím návrhům.

"Podezření proti významným evropským představitelům je potřeba důsledně prověřit. Korupci nelze tolerovat. Na mezinárodní úrovni je korupční chování obzvlášť nebezpečné," uvedl Šmarda.

Belgický list Le Soir napsal, že jednou ze zadržených je místopředsedkyně EP, Řekyně Eva Kailisová. Členka socialistické frakce je místopředsedkyní od letošního ledna. Řecký list Kathimerini napsal, že kvůli vyšetřování korupce už Kailisovou ze svých řad vyloučila její řecká domovská strana PASOK.

"Jsem rád, že se naši řečtí přátelé ke kauze postavili jasně a nekompromisně," doplnil Šmarda. Stejně jasný postoj podle něj musí mít celá frakce.

Mezi lidmi, které v pátek zadržela belgická policie, je podle italských médií i šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) Luca Visentini. Mezi vyslýchanými byl i jeden asistent europoslance z klubu Evropské lidové strany, napsal deník Le Monde.

Zadržen a vyslýchán byl také bývalý socialistický europoslanec Pier Antonio Panzeri, který odešel z EP v roce 2019, ale zachoval si mezi europoslanci vliv. Belgická policie vydala zatykač i na jeho manželku a dceru, které žijí na severu Itálie.

To, že by se kauza měla týkat zejména lidí ze socialistické frakce, ČTK potvrdil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Podle něj policie také zapečetila kanceláře asistentů některých europoslanců, mimo jiné Belgičanky Marie Arenaové z frakce socialistů. Podle Zdechovského by se kauzou mělo v pondělí zabývat předsednictvo EP.