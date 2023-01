Šmarda: ČSSD má nabízet odpovědné řešení mezi pravicovou vládou a populisty

Brno - Předseda ČSSD Michal Šmarda chce voličům stranu prezentovat jako odpovědné řešení mezi pravicovou vládou a populistickou, nacionalistickou opozicí. Šmarda to dnes řekl delegátům 44. sjezdu sociálních demokratů v Brně. Strana podle předsedy udělala řadu chyb, a to i při správě vlastního majetku. Nyní musí ukázat, že je schopná o chybách otevřeně mluvit, napravit je, pracovat na své značce a vrátit se do Poslanecké sněmovny, zaznělo ve Šmardově projevu.

Nová ČSSD by podle místopředsedkyně Daniely Ostré měla být spolehlivá, hodnotová a pečující, hájit zájmy střední třídy a nižších sociálních skupin, pohybovat se na levém středu politického spektra a chránit před extrémy.

Šmarda představil plán pro návrat strany na výsluní, má čtyři etapy. První nezbytnou podmínkou bylo vyřešení ekonomické situace zadlužené strany, která musela prodat či pronajmout část svého nemovitého majetku a reorganizovat i zeštíhlit aparát. Úvodní fázi pokládá Šmarda za téměř dokončenou.

Letos by strana po letech hospodaření v červených číslech mohla mít vyrovnaný provozní rozpočet, vyplynulo z projevu statutárního místopředsedy Igora Bruzla. V letech 2020 a 2021 zaznamenala strana pokaždé ztrátu přes 30 milionů korun. Bruzl poukázal na dluhy z minulosti, špatnou péči o stranické nemovitosti, ale také negativní vliv stoupajících cen energií a války na Ukrajině.

Podle Bruzla už nemá smysl vracet se do minulosti a hledat viníky. "V podstatě za to můžeme my všichni," řekl Bruzl s tím, že hlavní je pracovat na zlepšení. Zpeněžení části majetku bylo podle něj jediným řešením. Díky prodeji Lannova paláce v centru Prahy za 201 milionů korun se podařilo straně uhradit zhruba stejně vysoký úvěr. Šmarda ČTK před sjezdem řekl, že se za rok podařilo zbavit ČSSD zhruba 90 procent dluhů.

Během letoška se strana soustředí na budování nového mediálního a propagačního týmu a práci na značce ČSSD. „Sociální demokracie na tom zdaleka není tak špatně, jak by se mohlo zdát, ale bude to chtít mnohem víc práce, než jsme si kdy uměli představit," řekl Šmarda.

Příští rok jsou na programu krajské, senátní a evropské volby, stejně jako výběr lídrů pro sněmovní volby. Zásadní pro ČSSD bude podle Šmardy rok 2025 se sněmovními volbami, což je závěrečná etapa jeho plánu. Do kampaně napře strana maximální úsilí a vynaloží maximum dostupných peněz. Jak bude kampaň financovaná, není jasné, z Bruzlovy prezentace vyplynulo, že připadá v úvahu úvěr s jasnými pravidly a splátkovým kalendářem, případně prodej nerentabilního majetku.

ČSSD předloni se ziskem 4,65 procenta hlasů nepřekročila poprvé za dobu samostatné ČR zákonnou pětiprocentní hranici pro vstup do dolní komory Parlamentu. Předsedou strany se poté stal Šmarda, který slíbil připravit nové stanovy a finančně stranu ozdravit.

Strana si před sjezdem nechala zpracovat průzkum vnímání sociální demokracie v Česku. Vyplynulo z něj, že potenciální voliči očekávají od strany hlavně práci na sociálních tématech, zatímco pnutí mezi liberálními a konzervativními proudy pro ně není podstatné. Podle místopředsedkyně Ostré by se lidé uvnitř ČSSD měli přestat nálepkovat jako liberálové nebo konzervativci. Kdo to dělá, nás chce rozdělit a rozhádat, míní Ostrá.