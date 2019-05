Šmarda: Babiš slíbil, že moji nominaci pošle na Hrad

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil kandidátovi ČSSD na ministra kultury Michalu Šmardovi (ČSSD), že jeho nominaci pošle na Hrad. Po zhruba půlhodinové schůzce na úřadu vlády Šmarda novinářům řekl, že situaci v kultuře je třeba řešit bezodkladně. Nejprve plánuje vypsat výběrová řízení na šéfy Národní galerie Praha a ředitele Muzea umění Olomouc, v delším horizontu pak chce připravit zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře.

Šmarda má nahradit Antonína Staňka (ČSSD), který v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice části odborné veřejnosti i politiků za odvolání šéfů Národní galerie a olomouckého muzea umění Jiřího Fajta a Michala Soukupa.

Rozhovor s předsedou vlády popsal Šmarda jako věcný, upřímný a rychlý. "Vypadá to na dobrý začátek spolupráce," uvedl. Poznamenal, že podle Babiše by byl vhodnější na ministerstvo pro místní rozvoj, současně ale podle něj Babiš řekl, že společně to mohou zvládnout.

Postup prezidenta Miloše Zemana, který ve čtvrtek v souvislosti s končícím Staňkem zopakoval, že ústava nestanovuje lhůtu pro odvolání ministra, nechtěl Šmarda komentovat. Obecně by podle něj bylo třeba rozhodnout bez zbytečného odkladu. "Kdyby se to stalo u nás ve městě, tak by si klíčoví hráči sedli, velmi rychle se spolu domluvili v nejkratších možných lhůtách tak, aby se situace vyřešila. Česká kultura to potřebuje, nemůžeme si dovolit to, aby výkladní skříň české republiky, což je Národní galerie a všechny ostatní instituce, byly udržovány v nejistotě," uvedl.

S Babišem si vyjasnili i to, že Šmarda před rokem nepodporoval vstup ČSSD do společné vlády. "Strategicky vhodnější by bylo, kdyby se před tím rokem ČSSD rozhodla pro opozici, nicméně to rozhodnutí padlo. Když padlo, tak dohody se musí dodržovat," uvedl Šarda s tím, že jeho trvaní na dohodě "je premiérovi sympatické".

Staněk původně oznámil, že ke konci května rezignuje, ale prezident v úterý Staňkovu demisi odmítl. Zeman premiérovi navrhl, aby počkal s odvoláním Staňka na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal na Fajta a Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Policie trestní oznámení prověřuje.