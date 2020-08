Slza, Lucie a Žbirka v nových klipech využívají retro atmosféru

Praha - Skupiny Slza a Lucie a zpěvák a skladatel Miro Žbirka ve svých nových klipech, které zveřejnili v těchto dnech, využívají retro atmosféru. Slza v klipu Fotky použila staré auto Pontiac, Lucie v Chtěli jsme lítat zvuk z období alba In The Sky a Žbirka v klipu ke skladbě Slovenská vzpomínky na klasickou slovenskou pohádku Perinbaba. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Po posledních třech videoklipech z nové desky 3 kapely Slza, které se nesly spíše v melancholickém, až temnějším duchu, novinka Fotky hýří barvami. "Písnička Fotky je o nostalgii a o tom, že je důležité občas se ohlédnout zpátky a nezapomínat. S režisérem Radimem Věžníkem jsme přemýšleli, jak tu nostalgii ve videoklipu znázornit. Nakonec jsme k tomu využili několik retro prvků - nábytek z 60. let, starý polaroidový foťák a Pontiaka z roku 1973. Celý videoklip je zároveň laděn do teplejších, retro barev," uvedl Petr Lexa, zpěvák kapely a spoluautor hudby a textu.

Videoklip se natáčel v červenci v okolí Mokřiny a lomu Velká Amerika. "Píseň Fotky vznikla v Berlíně na základě části refrénové melodie, se kterou jsem pracoval sám při skládání doma. Zasekl jsem se a nevěděl, jak dál, tak jsem nápad nahodil tady a asi za hodinu jsme celou písničku dodělali. Když jsme potom s producentem Eddem Hollowayem v Londýně diskutovali nad produkcí, chtěli jsme, aby písnička zněla moderně, zároveň ale aby v sobě nesla emoci a živelnost koncertní kapely," podotkl kytarista Lukáš Bundil.

Kapela Lucie vydává videoklip ke skladbě Chtěli jsme lítat z alba EvoLucie, která je v těchto dnech jednou z nejhranějších písní v rádiích. Režisér Karol Vosátko do klipu obsadil mnohonásobné mistry světa v karate či kulturistice a herce i herečky bratislavského divadla La Komika, jejichž výkony doplnil animací. Do jedné z rolí obsadil i čtrnáctiletou dceru Roberta Kodyma. "Pan režisér viděl moje videa a fotky na sociálních sítích a přišlo mu, že se tátovi hodně podobám. Teda tátovi z 'devadesátek'," řekla Amélie Anna Kodymová, která měla z minulosti několik zkušeností z natáčení. V roce 2015 se objevila například ve videoklipu k písni Medvídek.

Skladbu Chtěli jsme lítat napsal kytarista a zpěvák Lucie Robert Kodym v den, kdy zemřel jeho oblíbený hudebník Chris Cornell známý ze skupiny Soundgarden. "Hledal jsem cestu, jak spojit temný text o pocitech ze ztráty blízkého člověka, který kontrastuje s pozitivní hudbou a chytlavým refrénem," sdělil ke klipu režisér Vosátko.

"Nejprve mne napadl text a krátce na to i hudba. Během aranžování s kapelou jsme pak použili i původní klávesový zvuk z období alba In The Sky a akustickou kytaru, na kterou jsme natáčeli písničku Černí andělé," doplnil Kodym.

Hudebníka Mira Žbirku a režisér Juraje Jakubiska spojil film Perinbaba a dva světy. Videoklip k Žbirkově skladbě Slovenská sestříhal Jakubisko ze záběrů z Perinbaby, která bude uvedena do kin v prosinci tohoto roku. "V době karantény jsme nikdo nemohli cestovat a mně, který stále pendluje na trase Praha - Bratislava, se začínalo stýskat po Slovensku. Vzpomněl jsem si na nádherné obrázky z nového filmu Perinbaba a dva světy, které mi Juraj předtím ukazoval a ptal se, zda bych k filmu nenapsal píseň. Tyto dvě věci se spojily a inspirovaly mě ke skladbě Slovenská," řekl Žbirka.