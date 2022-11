Slyšeli jsme ránu, ale nevěděli jsme, co se stalo, říkají lidé z Przewodówa

Varšava - Strach i smutek cítí obyvatelé polského Przewodówa den poté, co na jejich vesnici dopadla raketa, která zabila dva lidi. Zbloudilá střela jim zanesla válku na Ukrajině na vlastní práh a místní lidé se nyní snaží uvyknout realitě nové a děsivé hrozby, napsala agentura Reuters.

"Slyšeli jsme ránu, ale nevěděli jsme, co se stalo. Napadlo nás, jestli někde nevybuchl plyn, rozhlíželi jsme se, ale nikdo nic nevěděl," řekla polské televizní stanici TVN24 jedna z místních obyvatelek, která později zjistila, že jednou z obětí je manžel její kolegyně z práce.

Několik set metrů od místa výbuchu stojí škola, kde se právě konala výuka. Školu navštěvuje 71 žáků, z toho 15 dětí v předškolním zařízení. Ředitelka instituce Ewa Byrová reportérovi TVN24 řekla, že žáci budou mít celý týden k dispozici psychologickou pomoc. Dnes ale na výuku žádný z nich nedorazil, informoval Reuters.

"Řekla jsem rodičům, že nevidím důvod, proč školu zavírat, ale děti nepřišly. Zdá se, že je rodiče raději nechali doma, dokud je vesnice plná policistů," dodala Byrová.

"Jsem vyděšená. Umřeli lidé, které jsme hodně dobře znali," dodala učitelka polštiny Joanna Magusová. "Tohle je hodně malá komunita," dodala.

Ředitelka školy upřesnila, že jednou z obětí byl otec bývalého žáka školy a druhou manžel školní uklízečky. Nyní si dělá obavy o psychické následky výbuchu na žáky. "Od začátku války pořád analyzujeme nebezpečí. Poslední dobou se to trochu uklidnilo, ale dneska to tu máme zpátky. Je to děsivé," dodala Byrová.

"Ve škole jsme naplánovali normální výukové činnosti, ale s přítomností psychologů," uvedla ředitelka. Pokud se jim podle ní ozvou obyvatelé vesnice, mohou psychologickou pomoc poskytnout i jim.

Policie a prokuratura totožnost obětí nezveřejnily, TVN 24 s odvoláním na tajemníka obce uvedla, že zahynuli dva muži ve věku 60 a 62 let. Oba pracovali v sušárně, kterou zasáhla raketa, jeden jako traktorista, druhý jako skladník. Jeden přijel do sušárny s přívěsem, druhý měl náklad zvážit a zapsat. "A právě v tu chvíli se to stalo," řekl Federico Viola, jeden z vedoucích společnosti, ve které oba muži pracovali.

Oba se jmenovali Bogdan, i když jednomu se tak možná jen říkalo a ve skutečnosti se snad jmenoval Boguslaw.

"Byli to dobří, srdeční a velice vstřícní lidé. Jejich smrt je velká ztráta pro nás jako společnost a farnost," řekl kněz Bogdan Wažny z místní farnosti, podle kterého jeden ze zabitých mužů pomáhal s opravou kostela.

Przewodów je malá ves se sotva 500 obyvateli. Místní se tu dobře znají. A fara se nachází jen pár set metrů od místa, které zasáhla raketa.

"Byli to dobří lidé, dobří kolegové. Je to tragédie, víc se nedá říct," řekl reportérovi Mariusz, který s oběma muži pracoval ve stejné firmě.

"Na území obce žije mnoho ukrajinských rodin, také v Przewodowu. Bogdan jim hodně pomáhal. Vlastním autem jim vozil potraviny a oblečení," řekl tajemník obce Stanisław Staszczuk. Se starším z Bogdanů se znal, sloužil s ním v jedné jednotce během vojenské služby a jeho smrt se ho osobně dotkla. "Byl to můj kolega, přítel. To, co se stalo, je pro mne i osobní tragédie," dodal.

Starosta obce Dołhobyczów, pod kterou spadá i Przewodów, vyhlásil třídenní smutek. "Myslím, že v této výjimečné situaci to bylo nezbytné," uvedl a ujistil, že pozůstalým bude poskytnuta pomoc.

Podle polských úřadů dopadla v úterý po třetí hodině odpolední raketa na vesnici Przewodów v okrese Hrubieszów v Lublinském vojvodství, která leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. Polský prezident Andrzej Duda v nočním prohlášení pro média uvedl, že "v tuto chvíli nemáme žádné přesvědčivé důkazy o tom, kdo raketu vypálil, a vyšetřování stále probíhá".