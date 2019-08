Sluková s Hermannovou touží po prvním společném českém titulu

Brno - Podruhé v sezoně se nejlepší český beachvolejbalový pár Markéta Nausch Sluková, Barbora Hermannová představí fanouškům v Česku. Po jarním ostravském turnaji Světového okruhu budou o nadcházejícím víkendu bojovat o první společný titul na mistrovství republiky v Brně.

"Jedeme si pro titul, který s Bárou společně ještě nemáme," řekla Nausch Sluková v tiskové zprávě. "Bude to boj, ale takový je plán. Navíc účast dlužíme jak českým fanouškům, tak i Českému volejbalovému svazu, který nás během této náročné sezony hodně podržel," dodala dvojnásobná mistryně republiky. Tituly získala v letech 2011 a 2014 s Kristýnou Kolocovou, Hermannová mezitím jednou triumfovala s Martinou Bonnerovou.

Hráčky, jimž patří ve světovém žebříčku 15. pozice, zamířily do Brna z turnaje Aurora Games v USA. Obsazení tam bylo hvězdné: vedle českého páru hrály mistryně světa Sarah Pavanová, Melissa Humanaová-Paredesová z Kanady, švýcarské semifinalistky MS Nina Betschartová, Tanja Hüberliová a světové jedničky Alix Klinemanová, April Rossová z USA.

Po úvodní výhře 2:0 nad Švýcarkami Nausch Sluková s Hermannovou ve finále podlehly ve třech setech Američankám. "Účast na Aurora Games jsme přislíbily už na jaře, ale po tom, jak se vyvíjela naše sezona, kdy jsme musely ze zdravotních důvodů odhlašovat nějaké turnaje, jsme zvažovaly, jestli do Ameriky vůbec pojedeme. Pojaly jsme to jako ideální trénink proti světovým top týmům," uvedla Nausch Sluková.

Kvůli jejím zdravotním problémům musely s Hermannovou vynechat v této sezoně světový i evropský šampionát. "Celá sezona je pro mě v tomto směru hodně náročná. Bolesti přicházejí a odcházejí. Snad jsem ale teď už ve všech směrech z toho nejhoršího venku a konec sezony zvládnu na sto procent," řekla Nausch Sluková.

Po domácím mistrovství se nejlepší české beachvolejbalistky zúčastní finále Světového okruhu v Římě, následovat bude olympijská kvalifikace v Číně, kde se od 18. do 22. září bude bojovat o dvě postupová místa do Tokia. "Chceme a potřebujeme hrát, abychom se před Římem a Čínou dostaly do dobrého rytmu. Věřím, že se nám to v Brně povede," dodala Nausch Sluková.