Sluková s Hermannovou se těší na domácí turnaje

Praha - Elitní české plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová se těší na turnaje, i když kvůli pandemii koronaviru se musejí spokojit jen s těmi domácími. Ten první začíná už v sobotu v Litoměřicích a někdejší světové jedničky do něj naskočí po týdnu společného tréninku.

Po dvou měsících oddělené přípravy, kdy je většinou dělil oceán, se setkaly o víkendu v Pelhřimově a padly si do náruče. "Když jsme se poprvé viděly, tak byla objímačka po dvou měsících. Bylo to takový 'Jééé, pojď se poňuňat'," vyprávěla Hermannová novinářům po dnešním tréninku v pražském areálu na Vítkově. "Bylo to roztomilý," doplnila ji Sluková.

Musejí si zvykat na jiné míče. Zatímco Světový okruh se hraje s mikasami, v Česku se na turnajích používají galy. "Míč nás ze začátku neposlouchal," posteskla si Hermannová. Ale rychle se to srovnává. "Pro mě hrozně příjemné zjištění, že po těch dvou měsících jsme to ještě nezapomněly, že to spolu pořád umíme," pochvalovala si pátá žena z OH v Londýně Sluková.

Předloňské vítězky elitního turnaje v Ostravě plánují absolvovat všech pět dílů nové domácí série, v níž bude po Litoměřicích následovat Strahov, Nymburk, Chodov u Karlových Varů a opět pražský Strahov. "Je to pro nás lákavá nabídka si zahrát reálný zápas. Trénování je trénování, ale postavit se na hřiště a hrát tam na sto procent, být v zápasovém módu, je něco jiného. Myslím, že to bude celkově pro ten sport dobré," řekla Hermannová.

I její parťačka je ráda, že nebudou jen trénovat. "Dostala jsem se v mém věku do fáze, kdy chci jenom hrát. Mě to hrozně baví. Kdyby nebyly tyhle turnaje, tak by to znamenalo iks měsíců pinkání tady nebo v Pelhřimově. Jenom toho drilu, tréninku. Z vlastní zkušenosti vím, že to ti začne po chvíli lézt na mozek," řekla jednatřicetiletá česká reprezentantka, která kvůli posunu OH odložila plány na založení rodiny.

Necítí žádný tlak, že by měly hájit pozici domácích jedniček. "Tohle mě vůbec netrápí. Máme vizi dlouhodobou a mezinárodní, být připravené na Tokio," řekla.

A její manžel a trenér Simon Nausch to vidí podobně. Byl by rád, kdyby jeho svěřenkyně nebojovaly jen o vítězství, ale snažily se aplikovat novinky z tréninku. "Holky vždycky chtějí doma vyhrávat. Já doufám, že si budou i něco zkoušet a setrvají u toho, aby si to otestovaly v zápasovém tlaku," řekl.

A věří, že rozcupované plány nakonec budou pro Češky výhodou. "Můžeme analyzovat spoustu věcí, které se v roce 2019 děly. Byly tam věci, které se mi líbily, a věci, které se mi vůbec nelíbily. Projdeme si loňské zápasy a ukážu jim technicky, co se mi nelíbilo, a ještě víc řeč těla. Máme šanci na tom pracovat," popsal výhody současné krize.

Zatímco kouč se svou manželkou zůstával v americké Santa Barbaře, odkud se vrátili až 12. května, Hermannová strávila spoustu času v rodné Ostravě. "Ač to zní v koronavirové situaci blbě, tak to pro mě byly hezké sportovní prázdniny v Ostravě, které jsem si fakt užila. Tolik času s rodinou jsem nestrávila posledních deset let, to bylo fakt skvělé," ocenila krátce po návratu do plného tréninkového režimu.