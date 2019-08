Sluková s Hermannovou po další pauze začaly v Moskvě vítězně

Moskva - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou zahájily po zdravotní pauze vítězně další turnaj Světového okruhu, na němž usilují i o body do olympijského žebříčku. V Moskvě, kde minulý týden vynechaly mistrovství Evropy, porazily Němky Karlu Borgerovou, Julii Sudeovou 21:17 a 21:11. České hráčky tak mají jistou účast v play off, odpoledne budou usilovat o přímý postup do osmifinále.

Sluková v poslední době bojuje se zdravotními problémy. Po zlomeném malíčku na noze přetížila koleno a kvůli olympijské kvalifikaci raději evropský šampionát vynechaly. Předtím nestartovaly ani na MS v Hamburku. Do ruské metropole dorazily až na čtyřhvězdičkový turnaj a po 36 minutách si připsaly první výhru.

Dnes ve 14:40 nastoupí proti třetím nasazeným Švýcarkám Nině Betschartové, Tanje Hüberliové v zápase o první příčku ve skupině i o postup do osmifinále. Před nimi zahájí turnaj Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří na moskevském písku na ME před pěti dny vybojovali páté místo.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Moskvě:

Ženy:

Skupina C: Hermannová, Nausch Sluková (19-ČR) - Borgerová, Sudeová (14-Něm.) 2:0 (17, 11).

12:10 muži - skupina H: Perušič, Schweiner (8-ČR) - Ontiveros, Virgen (25-Mex.).