Sluková s Hermannovou a Habr s Lencem jsou mistry na písku

Brno - Filip Habr si splnil v 31 letech sen a je domácím mistrem v šestkovém volejbalu i na písku. Český šampionát vyhrál bývalý reprezentační nahrávač s Davidem Lencem. Ve finále na brněnském Sokolském koupališti porazili Jana Dumka s Václavem Berčíkem 21:17, 21:13 a využili neúčasti reprezentační dvojice Ondřej Perušič, David Schweiner, která se v Itálii připravuje na finále Světového okruhu.

Sluková s Hermannovou kvůli zdravotním problémům první jmenované prožívají zvláštní sezonu. Musely vynechat mistrovství světa i Evropy, doma v Ostravě na turnaji Světového okruhu se jim před třemi měsíci nedařilo, ale v Brně se fanouškům předvedly v očekávané síle. V boji o zlato světové patnáctky přehrály Michalu Kvapilovou s Michaelou Kubíčkovou 21:14, 21:12 a turnajem prošly bez zaváhání i bez ztráty setu.

Sluková získala dnes třetí titul, v letech 2011 a 2014 vládla s Kristýnou Kolocovou. Hermannová mezitím jednou triumfovala s Martinou Bonnerovou (Williamsovou). Ukončily tak tříleté panování Kvapilové, jež dvakrát dominovala s Kolocovou a loni při neúčasti českých jedniček s Kubíčkovou.

Lenc vyhrál domácí šampionát podruhé, v roce 2015 byl beachvolejbalovým králem s Davidem Kufou. Pro zlato s Habrem dnes došli z pozice třetího nasazeného páru.

"Ze začátku jsme byli nervózní, ale pomohlo nám, že David začal krásně ztrátovat, což nás uklidnilo," řekl Habr ČTK. "Splnil jsem si sen, teď mám titul ze šestkového volejbalu i z beache. Na mistrovství jsem hrál po 12 letech, dřív mi to neumožnily povinnosti v šestkách," připomněl dlouholetý člen zlatého extraligového týmu Českých Budějovic a v minulé sezoně hráč Kladna.

Perušič se Schweinerem se rozhodli v Brně nestartovat, nejlepší domácí pár v příštím týdnu čeká turnaj v Římě. Perušič loni získal domácí titul s Janem Vodičkou. "Díky za to, že vypustili republiku a připravují se na světové finále," dodal upřímně Habr.

Do Říma zamíří v příštím týdnu i Sluková s Hermannovou. Následovat bude olympijská kvalifikace v Číně, kde se od 18. do 22. září bude bojovat o dvě postupová místa do Tokia.

Výsledky mistrovství ČR v plážovém volejbalu

Muži:

Finále: Lenc, Habr - Dumek, Berčík 2:0 (17, 13),

o 3. místo: Weiss, Tichý - M. Pihera, Mysliveček 2:0 (14, 19),

další pořadí: 5. Samec, D. Kufa; Vála, Rédl; Maňas, R. Kufa; Pála, O. Šotola.

Ženy:

Finále: Hermannová, Nausch Sluková - Kvapilová, Kubíčková 2:0 (14, 12),

o 3. místo: Williamsová, Maixnerová - Kotlasová, Resová 2:0 (18, 17),

další pořadí: 5. Řeháčková, Olivová; Vaňková, Klimešová; Kulhánková, Pospíšilová; Svozilová, K. Žolnerčíková.