Složení amerického Senátu bude známé až v lednu

Washington - O tom, zda budou mít v americkém Senátu převahu demokraté nebo republikáni, se rozhodne až počátkem ledna. Podle agentury AP jsou nyní jasná jména 48 demokratických a 48 republikánských senátorů. Čtyři souboje jsou zatím nerozhodnuté. V Severní Karolíně a na Aljašce vedou kandidáti Republikánské strany, demokraté ale mají stále šanci získat dva senátory za Georgii, kde se žádnému z uchazečů nepodařilo zajistit si většinu v úterních volbách a rozhodovat se bude ve druhém kole 5. ledna, informovaly dnes tiskové agentury.

Pokud by prezidentské volby vyhrál Joe Biden, postačila by Demokratické straně k ovládnutí Senátu jen polovina křesel, tedy 50 mandátů. V případě nerozhodného stavu při hlasování by totiž do hry vstoupil jinak nehlasující viceprezident, který je z titulu své funkce předsedou Senátu.

Republikáni měli dosud v Senátu většinu 53 křesel. Demokraté měli 45 senátorů, přičemž s nimi hlasovali i dva nezávislí - Angus King ze státu Maine a Bernie Sanders z Vermontu.

Pro vítěze prezidentské volby je většina v Senátu zásadní. Hlava státu se souhlasem horní kongresové komory jmenuje a odvolává ministry a vysoké státní úředníky a Senát může zbrzdit nebo naopak urychlit agendu Bílého domu.

V Georgii se 5. ledna utká republikán David Perdue s demokratem Jonem Ossoffem. Perdueovi, který je blízkým spojencem prezidenta Donalda Trumpa, se totiž nepodařilo v prvním kole obhájit mandát, když si připsal 49,8 procenta hlasů a Ossoff 47,9 procenta. K vítězství bylo třeba mít nadpoloviční většinu hlasů. Druhý souboj svede republikánská senátorka Kelly Loefflerová s demokratem Raphaelem Warnockem.

Každý stát USA je zastoupen bez ohledu na počet obyvatel dvěma senátory. Ti jsou voleni v přímých volbách na šest let, přičemž každý sudý rok se obmění třetina. Letos obě strany ve volbách bojovaly o 35 křesel v horní komoře, většinu přitom obhajovali republikáni.