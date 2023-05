Slovinský brankář Krošelj: Češi určitě budou chtít proti nám napravit prohru

Riga - Slovinský brankář Gašper Krošelj strávil posledních pět sezon v extraligové Mladé Boleslavi a čtvrteční zápas na mistrovství světa v Rize proti české reprezentaci tak pro něj bude výjimečný. Už si proti ní zachytal v roce 2017 na světovém šampionátu v Paříži při prohře 1:5 ještě jako hráč švédského druholigového AIK Stockholm. Slovinsko tehdy sestoupilo a vrátilo se mezi elitu až pro letošek.

"Těším se. Víme, jak je český tým dobrý. Mají dva dny volno, hráli v pondělí takový nešťastný zápas. Budou proti nám určitě chtít tu prohru napravit. Určitě to bude zajímavý zápas. Bude to fajn," řekl Krošelj v rozhovoru s novináři a připomněl porážku výběru kouče Kariho Jalonena s domácím Lotyšskem 3:4 v prodloužení.

S kamarády z českého národního týmu je na turnaji v kontaktu. "Znám se s (Davidem) Němečkem, hrál za Boleslav. A taky s kustodem Oldou Kopeckým. Potkáváme se tady při trénincích, máme kabiny vedle. I slovenský tým tam má pár hráčů, kteří hráli za Boleslav. Kelemena, Jánošíka, Luntera, Lantošiho. Takže je tady hodně lidi, s kterými se znám," podotkl šestatřicetiletý gólman, který se v Mladé Boleslavi po skončení smlouvy rozloučil.

Slovinci jsou na turnaji zatím bez bodu. Po porážkách se Švýcarskem 0:7 a s Kanadou 2:5 podlehli v úterý Norsku 0:1. Krošelj nezabránil prohře ani 28 úspěšnými zákroky a litoval, že jeho tým nevytěžil nějaký bodový zisk pro boj o záchranu. "Bylo by super, kdybychom získali tři body. Ale nepodařilo se nám dát branku, navíc jsme měli jen 18 střel na branku, to se těžko dává gól. Zkusíme něco ze zápasů se Slovenskem, Lotyšskem a Kazachstánem a uvidíme," vybral podle svého názoru klíčové souboje.

Udržet se elitní kategorii považuje za náročný úkol. "Je to těžké. My ve Slovinsku nemáme tolik hvězd a hráče, kteří hrají v extralize, Švédsku, Finsku nebo v KHL. Máme z rakouské, německé, já jsem z české extraligy... Je tam hodně chyb v obraně, máme víc práce. Je tu i velké vedro v aréně, je to náročné. Ale samozřejmě je fajn hrát ve skupině A. Pokaždé, když se do ní dostaneme, tak si to užíváme. Ten čas mezi hvězdami, a že můžeme hrát proti takovým skvělým hráčům," prohlásil rodák z Lublaně.

Slovincům chybí jejich největší hvězda - útočník Anže Kopitar z Los Angeles. Kings sice vypadli v prvním kole play off NHL s Edmontonem, ale Kopitar se musel svému otci a reprezentačnímu kouči Matjažovi omluvit. "Hned jak skončili, tak bylo jasné, že má menší zranění a nepřijede. Těšili jsme se na něj, ale nedá se nic dělat," dodal Krošelj.