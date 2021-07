Slovinsko zahájilo předsednictví výpady vůči Evropské komisi

Lublaň - Slovinská vláda pravicově konzervativního premiéra Janeze Janši se na úvod půlročního předsednictví v Evropské unii postarala o rozruch výpady vůči Evropské komisi. Ministr vnitra Aleš Hojs po čtvrtečním rozpačitém startu předsednictví hovořil o "praseti" ve vysokých patrech bruselské byrokracie, napsala dnes agentura DPA.

"Možná po tom všem, co jsem včera (ve čtvrtek) slyšel, bych mohl nazvat jistou osobu prasetem, které sedí vysoko v evropské byrokracii," řekl dnes Hojs novinářům. Reagoval na čtvrteční incident při slavnostním zahájení slovinského předsednictví, kdy místopředseda komise Frans Timmermans odmítl zapózovat na společné fotografii se slovinským premiérem Janšou.

Ten před tím členům komise ukázal fotografii, na které byli společně dva slovinští soudci a dva socialističtí europoslanci. Janša snímek označil za důkaz, že slovinská justice není nestranná, Timmermans naopak za nepřijatelný útok a pomluvu.

Hojs v následném tweetu vysvětlil, že "prasetem" neměl na mysli Timmermanse. "Soustřeďme se teď raději na slovinské předsednictví v EU," dodal.

Podle DPA mohl mít Hojs kromě Timmermanse teoreticky na mysli i přímo šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která při čtvrteční schůzce vyzvala Janšu k dodržování principů vlády práva a nepřímo mu vytkla, že výpadem proti soudcům podkopává důvěru lidí v nezávislost slovinské justice.

Janša dnes zveřejnění fotografie hájil před novináři argumentem, že chtěl poukázat na údajnou skutečnost, že vysoce postavení soudci ve Slovinsku jsou levicové orientace. Tito soudci podle něj posílají do vězení politiky z opačné části politického spektra. To není žádná nezávislost, dodal.

V roce 2013 soud poslal Janšu do vězení za korupci, o dva roky později ho však ústavní soud obvinění zbavil. V roce 2018 byl také nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za pomluvu. V obou případech Janša svou vinu odmítá a odsuzující verdikty přičítá zaujatosti soudu.

"Pokud se komisař cítí uražen, musím říct, že jsme to nebyli my, kdo zahájil tuto debatu, jen jsme některé věci vysvětlili. Pokud se vám nelíbí pravda, je to problém váš a ne pravdy," dodal Janša.

Evropskou unii zároveň obvinil z dvojích standardů uplatňovaných na západní a východní členské země, uvedla agentura AFP. "Slovinsko není kolonie... Trváme na zcela rovném přístupu," řekl s tím, že v Bruselu jsou pokusy jednat s malými státy jako "se zeměmi druhého řádu".

Janša je podle agentury APA považován v Bruselu za vysoce kontroverzní osobu. V současnosti čelí výzvám bruselských politiků, aby nebrzdil činnost unijní prokuratury a přestal blokovat vyslání dvou slovinských zástupců do tohoto nově vzniklého unijního orgánu. V minulosti si opakovaně vysloužil kritiku za své výpady proti nezávislým a vůči jeho vládě kritickým médiím, která podle něj straní liberálům a levici.