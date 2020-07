Slovinsko vrátilo ČR s výjimkou severní Moravy mezi bezpečné země

Praha - Slovinsko od úterý 7. července vrací Českou republiku zpátky na seznam bezpečných zemí, jejichž obyvatelé se nemusí v této zemi prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do čtrnáctidenní karantény. Na twitteru to dnes oznámilo české ministerstvo zahraničí. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, který nadále zůstává mezi rizikovějšími oblastmi.

Slovinská vláda v pátek rozhodla, že Česko, Chorvatsko a Francie budou od soboty vyřazeny z takzvaného zeleného seznamu zemí s nízkým rizikem koronavirové nákazy. Přesun na žlutý seznam zemí s vyšším rizikem pro české občany znamenal, že po příjezdu do Slovinska museli do dvoutýdenní karantény. Vyhnou se jí mohli pouze ti, kteří se prokázali dokladem o pobytu a maximálně 36 hodin starým negativním testem na covid-19. Test ani karanténu nepotřebovali lidé, kteří Slovinskem pouze projíždějí, například při cestě do Chorvatska.

"Slovinsko vrací ČR od 7. července zpět na seznam bezpečných zemí, výjimkou je Moravskoslezský kraj, který nadále zůstává mezi 'žlutými' regiony," uvedl bez dalších podrobností Černínský palác.