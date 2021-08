Slovinsko prodloužilo výjimku pro vstup do země při přejezdu

Lublaň/Praha - Slovinsko o týden prodloužilo platnost výjimky, podle níž mohou tranzitující osoby vstupovat do země bez omezení. O rozhodnutí vlády informovala slovinská média. Jedná se už o druhé prodloužení uvedené výjimky, která měla být původně zrušena už 15. srpna. Že je výjimka prodloužená pro české turisty informovala dnes ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Osoby, které Slovinskem pouze projíždějí a v zemi nemají bydliště, mohou tak ještě týden překračovat hranice bez zvláštních podmínek, pokud se v zemi nezdrží déle než 12 hodin. Typicky to platí při cestách do Chorvatska a zpět.

Od půlnoci 29. srpna už ale bude nutné prokazovat se při příjezdu do Slovinska potvrzením o bezinfekčnosti, tedy o očkování proti covidu-19, o negativním koronavirovém testu nebo o nedávno prodělané nemoci. Zatím není jasné, zda budou od příští neděle dál platit výjimky z prokazování bezinfekčnosti pro přepravu zboží, pro děti do 15 let s doprovodem, pro pendlery či pro majitele pozemků v příhraničí.