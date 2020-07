Slovinsko omezí vstup Čechům kvůli nárůstu případů covidu-19

Lublaň/Londýn/Barcelona/Los Angeles - Dnešním dnem vstupuje v platnost rozhodnutí slovinské vlády přeřadit v rámci koronavirové krize Česko a některé další země z kategorie bezpečných do kategorie méně bezpečných států. Test na covid-19 ani 14denní karanténa nebudou zapotřebí pro ty Čechy, kteří Slovinskem budou pouze projíždět. V Británii se v rámci dalšího uvolňování restrikcí otevřou restaurace, kina, hotely, kadeřnictví či muzea. Španělsko se po třech měsících otevře slavnou barcelonskou katedrálu Sagrada Família. V Los Angeles se kvůli nové vlně koronavirové epidemie naopak uzavřou na víkend pláže a v řadě amerických států se redukují jindy obvyklé akce věnované oslavám dnešního Dne nezávislosti.

Slovinská vláda v pátek rozhodla, že Česko, Chorvatsko a Francie budou od soboty vyřazeny z takzvaného zeleného seznamu zemí s nízkým rizikem koronavirové nákazy. Přesun na žlutý seznam zemí s vyšším rizikem pro české občany znamená, že budou muset po příjezdu do Slovinska do 14denní karantény. Vyhnou se jí pouze ti, kteří se prokážou dokladem o pobytu a maximálně 36 hodin starým negativním testem na covid-19. Test ani karanténa nepotřebují lidé, kteří Slovinskem pouze projíždějí, například při cestě do Chorvatska.

V Anglii se mají otevřít restaurace, bary, galerie, kina či kadeřnictví a zmírní se i nařízení o dodržování dvoumetrové vzdálenosti mezi lidmi na veřejnosti. Snížení minimálního odstupu umožní otevřít třem čtvrtinám z celkových 28.000 anglických hospod. Živá představení, včetně stand-up vystoupení a divadelních či hudebních produkcí, zůstávají zapovězena.

Jeden ze symbolů Barcelony, katedrála Sagrada Família, dnes po čtvrt roce otevře dveře návštěvníkům. První čtyři dny budou mít exkluzivní přístup zdravotníci, policisté a další, kdo bojovali s pandemií. Teprve po nich se do chrámu budou moci podívat turisté.

Ve Spojených státech, které zažívají rekordní denní přírůstky nakažených, se koronavirové restrikce naopak znovu zavádějí. Kalifornské Los Angeles dočasně uzavře všechny pláže a také plážové promenády včetně přilehlých cyklostezek, za porušení vstupu bude hrozit pokuta až 1000 dolarů (24.000 Kč). Město tak chce zabránit tomu, že lidé budou víkend s oslavou Dne nezávislosti trávit na přeplněných plážích. Podobný postup volí i některé další americké státy.