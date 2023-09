Slovinsko kvůli migraci posílilo kontroly na hranicích s Chorvatskem

Lublaň - Slovinsko ve snaze zastavit nárůst nelegální migrace posílilo kontroly na hranicích s Chorvatskem. Informovala o tom slovinská média s odvoláním na ministra vnitra Boštjana Poklukara, podle nějž vláda v Lublani zatím nehodlá zavádět stacionární kontroly. Obdobné opatření dnes na hranici s Českem zavedlo Německo.

Slovinská média dříve uvedla, že k mobilním hlídkám, které od vstupu Chorvatska do Schengenu v lednu tohoto roku provádějí ve slovinském vnitrozemí takzvaná kompenzační opatření, přibyly hlídky v okolí bývalých hraničních přechodů s Chorvatskem. Slovinsko v tomto následuje příkladu Itálie.

"Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o zavedení kontroly na vnitřních hranicích (schengenského prostoru), ale o posílení kompenzačních opatření," řekl dnes podle serveru N1 Poklukar. "Nesystematické kontroly" při hraničních přechodech mají podle něj přispět k boji proti převaděčům a přeshraniční kriminalitě.

Na novinářský dotaz, zda bude nutné v budoucnu obnovit na hranici s Chorvatskem stacionární kontroly, Poklukar uvedl: "Nikdy neříkej nikdy".

Policie podle svých údajů od začátku ledna do konce srpna 2023 zaevidovala přes 36.000 případů neoprávněného vstupu do země, z toho v naprosté většině z Chorvatska. Ve stejném období loňského roku to bylo bezmála 14.000 případů. Nejčastěji se jedná o občany Afghánistánu, Maroka a Pákistánu. Poklukar dnes uvedl, že počet migrantů letos již přesáhl 40.000.

Vláda liberálního premiéra Roberta Goloba po svém nástupu loni v červnu nařídila odstranit protimigrační plot, který se na hranici s Chorvatskem začal stavět z rozhodnutí kabinetu bývalého konzervativního premiéra Janeze Janši. Za neúčinné označoval Golob také samotné kontroly na vnitřních hranicích Schengenu a vyzýval, aby sousední Rakousko ukončilo kontroly, které na hranicích se Slovinskem uplatňuje od roku 2015, připomíná agentura APA.

Podobné opatření jako Slovinsko dnes v souvislosti se zvýšenou nelegální migrací učinilo také Německo, a to na svých hranicích s Českem a Polskem. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová oznámila, že německá policie s okamžitou platností zahajuje na hranicích s oběma zeměmi zesílené pružné a mobilní kontroly. Nebudou podle ní stacionární, ale přizpůsobené aktuální situaci.