Slovinci proti Kazachům třikrát vedli, ale podlehli a skončili bez bodu

Riga - Hokejisté Kazachstánu porazili v závěrečném vystoupení obou celků na mistrovství světa ve skupině B v Rize Slovinsko 4:3. Sestupující Slovinci třikrát vedli, přesto zůstali jako jediní na turnaji bez bodového zisku. Kazachstán po první výhře v základní době poskočil na šesté místo před Norsko. Vítězný gól dal v čase 56:33 útočník Maxim Muchametov.

"Byli jsme trochu naivní. Hráli jsme až příliš mnoho nahoru dolů, což jsme nechtěli. Jenže Kazachstán tak prostě hraje. A zrovna tak se také odvíjel celý zápas. Když potřebují, tak umí být pořádně nebezpeční. Dnes to názorně ukázali," uvedl v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace slovinský útočník Rok Tičar.

Souboj o čest začal velmi svižně. Na jedné straně nevyužil velkou příležitost Michajlis, vzápětí šli do protiútoku Slovinci a Kuralt po 90 sekundách od úvodního buly otevřel skóre. V závěru úvodního dějství hráli Kazaši přesilovku a byl to právě Michajlis, kdo se postaral o vyrovnání, když se prosadil parádní ranou pod horní tyčku.

Prakticky totožný scénář nabídla i druhé třetina. Byl to opět Kuralt, kdo na jejím začátku vrátil Slovincům vedení, přičemž tentokrát mu k tomu stačilo jen 66 sekund. Kazaši pak hráli svou druhou početní výhodu v utkání a i tuto nabídku dokázali využít - když chybělo do druhé pauzy odehrát 58 sekund, vyrovnal Muratov.

Rovněž nástup do třetího dějství vyšel lépe Slovincům. Potřetí je posunul do vedení Drozg, a to v čase 42:27. Poslední desetiminutovka však patřila soupeři. V 52. minutě čelil slovinský gólman Us sólovému úniku Rymareva a tento minisouboj prohrál - 3:3. V 57. minutě se pak rozhodl vzít vše do vlastních rukou Muchametov, když našlápl po pravém křídle, protlačil se do zakončení a bekhendovou střelou z úhlu uspěl.

"Byl to zábavný zápas. A pro Kazachstán je dobré, že jsme vyhráli. Měli jsme tu spoustu hráčů, kteří hráli na svém prvním mistrovství světa. Budeme ale dál růst. A budeme každým rokem lepší a lepší," prohlásil útočník vítězů Batyrlan Muratov.

Kazachstán - Slovinsko 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. N. Michajlis (Rymarev, Beketajev), 40. Muratov (Orechov, Savickij), 52. Rymarev (Starčenko, Beketajev), 57. Muchametov (N. Michajlis) - 2. Kuralt, 22. Kuralt (Ograjenšek, Tičar), 43. Drozg (Simšič, Pance). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Kaukokari (Fin.) - Davis (USA), Ondráček (ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 4140.

Kazachstán: Šutov - S. Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butěnko, Dichanbek, Koroljov, Gajtamirov - Starčenko, Šestakov, Rymarev - N. Michajlis, Grenc, Savickij - Muratov, Muchametov, Omirbekov - Kajyržan, Mangisbajev, Rachmanov. Trenér: Mambetalijev.

Slovinsko: Us - Gregorc, Pavlin, Magovac, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih - Urbas, Jeglič, Verlič - Ograjenšek, Tičar, Kuralt - Pance, Simšič, Drozg - Zajc, Tomaževič, Čimžar - Maver. Trenér: M. Kopitar.