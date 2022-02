Slovenští hokejisté touží na olympiádě po historickém finále

Peking - Slovenští hokejisté budou v pátek usilovat o historický postup do finále olympijského turnaje v Pekingu. V cestě jim stojí zřejmě nejméně oblíbený soupeř posledních let Finsko. Seveřany dokázali slovenští hráči na vrcholné akci - mistrovství světa či olympiádě - porazit naposledy v roce 2004. Od té doby s nimi jen prohrávají.

Zatím poslední nezdar si Slováci připsali v Pekingu, kde v základní skupině podlehli Finům 2:6. "Neodehráli jsme ten zápas špatně, ale dělali jsme přesně to, co bychom proti Finům neměli. Ztráceli jsme puky ve středním pásmu a pouštěli jsme je do protiútoků. A z toho jsme dostávali góly. Měli jsme ale velmi dobré momenty, kdy jsme si vytvořili tlak na bránu. Měli jsme 40 střel, ale góly chyběly," řekl asistent trenéra Andrej Podkonický s tím, že národní tým neměl před olympiádou ideální přípravu a i to se na vstupu do turnaje podepsalo.

Slováci jsou v semifinále olympijských her poprvé od Vancouveru 2010. Na turnaji, na kterém startovali i hráči z NHL, tehdy v semifinále prohráli s Kanadou a v boji o bronz s Finskem. Tentokrát dvěma porážkami a bez medaile končit nechtějí. "I proto trenér Ramsay klukům jasně řekl, že ještě není konec. Nechceme se uspokojit. Musíme předvést ještě lepší výkon než ve čtvrtfinále. Bude to rychlejší a náročnější. Musíme se připravit. Chceme dojít, co nejdále," řekl Podkonický.

I v semifinále chce slovenský výběr vsadit na aktivní hru, kterou kanadský kouč Craig Ramsay po svých svěřencích vyžaduje. "Je to jeho filozofie, kterou přinesl na Slovensko. Chce hrát útočný hokej, přesvědčit hráče, že útočným hokejem můžeme porazit každého. Nebudeme couvat, bránit, ale hrát aktivně. Nesmíme jít do zápasu s tím, že to ubráníme a možná někoho porazíme. Systém má založený na bruslení, agresivní hře, střelbě na bránu. To dostal do hráčů, a když to dodržují, což je náročné, tak vědí, že to přinese úspěch," dodal bývalý útočník extraligového Liberce, Brna či Mladé Boleslavi.

Po postupu do finále ale touží i Finsko, které se chce vrátit na olympijskou medailovou "vlnu". Seveřané získali v letech 2010 a 2014 bronz, před čtyřmi lety ale vypadli ve čtvrtfinále s Kanadou. V Pekingu zatím vyhráli všechny čtyři zápasy a jsou favority semifinále.

"Když chcete vyhrát, musíte porazit každého. Na finále ale teď nemyslíme. První je se do něj dostat a v životě jsem se naučil, že je důležité jít krok za krokem," podotkl trenér Jukka Jalonen. O zlato hrálo Finsko naposledy v roce 2006 v Turíně.

Ve druhém semifinále se představí třetí tým ze základní skupiny C Švédsko, které se utká s obhájci zlata z Pchjongčchangu Rusy. "Čeká nás opravdu dobrý soupeř, jeden z favoritů. Dá se očekávat, že prim budou hrát obrany a tým, který skóruje jako první, bude mít velkou výhodu," řekl švédský kouč Johan Garpenlöv.