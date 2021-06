Slovenští experti po vyřazení z ME: Zklamání, je třeba zlepšit úroveň ligy

Bratislava - Zklamaní z výkonu slovenských fotbalistů na mistrovství Evropy a vyřazení v základní skupině byli slovenští experti a trenéři. Svěřenci kouče Štefana Tarkoviče vyhráli jen jedno utkání a poslední zápas v základní skupině podlehli Španělsku 0:5. V tabulce skupiny E sice skončili třetí, ale tři body za jediné vítězství nad Polskem (2:1) k obhajobě osmifinále nestačily. Na vině je podle odborníků horší úroveň domácí soutěže i fakt, že řada reprezentantů nenastupuje ve svých klubech v základní sestavě.

"Jsem z našeho výkonu zklamaný. Viděl jsem předtím oba zápasy Španělů, v kterých nepodali kvalitní výkony a myslel si, že můžeme uhrát i remízu. Po 20 minutách ale bylo jasné, že to bude těžké. Za ten výkon jsme si nic jiného než prohrát nezasloužili," citoval Sportnet.sme.sk bývalého reprezentačního kouče Dušana Galise.

Po úvodní výhře nad Polskem nedali Slováci již ani gól, v utkání se Španěly si dali vlastní branky Martin Dúbravka a Juraj Kucka. Porážka 0:5 byla nejvyšší, jakou kdy od Španělska utržili. Trenér Tarkovič ji označil za "černou skvrnu" na turnaji. Obránce Milan Škriniar uvedl, že "žádný tým asi nehrál tak ustrašeně, jako my".

Slováci za celý zápas v Seville ani jednou nevystřelili na branku. "Měli jsme jen jednoho excelentního hráče, Milana Škriniara, který ale neměl na hřišti partnera. Mužstvo tvoří 11 hráčů, my jsme jich tolik neměli. Měli jsme jen několik hráčů, kteří Škriniara doplnili, případně Martina Dúbravku. Ostatní nepřinesli nic, co by se přiblížilo úrovni těch dvou. To je zásadní problém. Všechno to vyplývá z toho, že ti fotbalisti jsou v klubech jen doplňujícími hráči. Jejich forma musí jít zákonitě dolů," řekl bývalý hráč a expert Ladislav Borbély.

Podle něj je nutná nejen systémová změna, ale také zvýšení úrovně domácí soutěže. Tuzemské kluby by se podle Borbélyho měly častěji a déle objevovat v evropských soutěžích. "Nemůžeme spoléhat jen na limitovanou skupinu hráčů, kteří hrají v zahraničí. Naším aktuálním problémem je, že mnozí naši reprezentanti nenastupují v základních sestavách. Tím trpí i jejich výkonnost a projeví se to na výkonu reprezentace," mínil Borbély.

Ač se tým pak včetně trenéra Tarkoviče stal terčem kritiky, Borbély se kouče zastal. "Výsledek je deklasující, odráží se v něm slovenská realita a je taky trochu krutý. Podstatné ale je, abychom to neřešili tak, jako jsme zvyklí to na Slovensku řešit. Pojďme, rychle odvolejme trenéra, odvolejme maséra," mínil Borbély, podle kterého vybral Tarkovič nejlepší dostupné hráče.

"Jiné jednoduše nemáme. Proto je nutné podporovat kluby. Jestli nebudeme mít na Slovensku týmy, které budou pravidelně hrát ve skupinové fázi evropských pohárů, z čeho si budeme vybírat a jak se budou dostávat hráči do zahraničí," řekl Borbély.

S tím souhlasil i Galis. "Jestli se nezmění kvalita naší ligy, nebude o naše hráče ani zájem. Naši hráči nehrají v základních sestavách svých klubů, takže nemůžeme čekat v reprezentaci super výkony. To je přímá úměra. Euro nám ukázalo, kam směřuje moderní fotbal," uvedl Galis.