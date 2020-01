Slovenští dopravci uvolnili přechody, premiér jim nabídl ústupky

Bratislava/Praha - Stávkující slovenští autodopravci dnes uvolnili všechny hraniční přechody a úseky silnic, které na podporu svých požadavků blokovali pro kamiony od nedělního večera. Akci zastavili poté, co je premiér Peter Pellegrini po schůzce s ministry a policejním prezidentem upozornil, že jednají v rozporu se zákony a ohrožují ekonomiku země, a především jim slíbil zahájit jednání, jakmile s blokováním přestanou. Předseda vlády následně uvedl, že je ochoten k úpravám v oblasti daní či slev na mýtném. Dopravci jednání označili za úspěšné a stahují kamiony z přechodů.

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) zahájila minulé úterý protesty za výrazné snížení silniční daně či za pozastavení výběru mýtného. Od neděle pak na podporu svých požadavků zablokovala pro kamiony přes 20 hraničních přechodů s Českem, Maďarskem a Polskem; pro osobní auta a autobusy cesty zůstaly průjezdné.

Pellegrini dopoledne po jednání s ministry příslušných resortů sice jednoznačně odmítl zastavit vybírání mýtného, nicméně po odpoledním jednání s autodopravci dal najevo, že kabinet je ochoten učinit dílčí ústupky. Týkat by se měly zejména úpravy systému poskytování slev z mýtného tak, aby z něj více profitovali slovenští dopravci. Ministerstvo financí rovněž ve spolupráci s dopravci rozpracuje návrh zákona, který by snížil současné vysoké zdanění motorových vozidel v zemi. Sdružením dopravců UNAS a ČESMAD nadto premiér nabídl, aby se účastnila pracovní skupiny pro tendr na nového výběrce mýtného. Jednání mezi dopravci a vládou bude pokračovat i ve čtvrtek.

Dopravci jednání s premiérem označili za úspěšné, podle nich představuje významný posun po mnohaletém přešlapování na místě. Nyní se budou snažit dostat z hraničních přechodů ty kamiony, které tam zůstávaly v očekávání výsledku rozhovorů s vládou.

Premiér o situaci, dosavadních jednáních s autodopravci a možných krocích hovořil dopoledne s ministry dopravy, financí, vnitra a hospodářství. Na následné tiskové konferenci Pellegrini jasně odmítl mýtné zastavit. Vysvětlil to tím, že Slovensko by se v takovém případě stalo z evropského pohledu levnou cestou, kterou by využívali všichni zahraniční autodopravci a objížděli by okolní země. To by mělo na Slovensko negativní dopad.

Premiér také vyslovil podezření, že protest je spíše spojen s nadcházejícími parlamentními volbami než se skutečnými problémy autodopravy. Poukázal přitom na skutečnost, že blokád se neúčastní všichni slovenští dopravci, například sdružení ČESMAD.

Majitele kamionů zapojených do blokád předseda vlády varoval, že se vystavují riziku závažného porušování slovenských zákonů. Zároveň je upozornil, že blokováním komunikací "hazardují s ekonomickými zájmy Slovenské republiky, s bezpečností silniční dopravy i se zdravím občanů".