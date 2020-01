Slovenští dopravci uvolnili přechody, když premiér nabídl jednání

Bratislava/Praha - Stávkující slovenští autodopravci dnes uvolnili všechny hraniční přechody a úseky silnic, které na podporu svých požadavků blokovali pro kamiony od nedělního večera. Akci zastavili poté, co je premiér Peter Pellegrini po schůzce s ministry a policejním prezidentem upozornil, že jednají v rozporu se zákony a ohrožují ekonomiku země, a především jim slíbil "do hodiny" zahájit jednání, jakmile s blokováním přestanou. Zda se tak už stalo, zatím není jasné.

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) zahájila minulé úterý protesty za výrazné snížení silniční daně či za pozastavení výběru mýtného. Od neděle pak na podporu svých požadavků zablokovala pro kamiony přes 20 hraničních přechodů s Českem, Maďarskem a Polskem; pro osobní auta a autobusy cesty zůstaly průjezdné.

Pellegrini dopoledne po jednání s ministry příslušných resortů sice jednoznačně odmítl zastavit vybírání mýtného, nicméně dal najevo, že kabinet "je připraven začít jednat do hodiny od zprůjezdnění přechodů".

Nedlouho poté mluvčí UNAS Stanislav Skala oznámil, že všechny přechody a cesty byly uvolněny. Nicméně dodal, že stávka pokračuje a autodopravci "zůstávají tam, kde byli". "V této chvíli čekáme na pozvání pana premiéra a příslušných ministrů, abychom mohli navrhované požadavky probrat za jednacím stolem, jak se patří," řekl. Poznamenal přitom, že na požadavku, který se týká mýtného systému, UNAS trvá a bude postupovat dál podle toho, jaký bude návrh smlouvy na mýtný systém.

Premiér o situaci, dosavadních jednáních s autodopravci a možných krocích hovořil dopoledne s ministry dopravy, financí, vnitra a hospodářství. Na následné tiskové konferenci Pellegrini důrazně odmítl zastavit mýtné. Svůj jednoznačný postoj vysvětlil tím, že Slovensko by se v takovém případě stalo z evropského pohledu levnou cestou, kterou by využívali všichni zahraniční autodopravci a objížděli by okolní země. To by mělo na Slovensko negativní dopad.

Premiér také vyslovil podezření, že protest je spíše spojen s nadcházejícími parlamentními volbami než se skutečnými problémy autodopravy. Poukázal přitom na skutečnost, že blokád se neúčastní všichni slovenští dopravci, například sdružení ČESMAD.

Majitele kamionů zapojených do blokád předseda vlády varoval, že se vystavují riziku závažného porušování slovenských zákonů. Zároveň je upozornil, že blokováním komunikací "hazardují s ekonomickými zájmy Slovenské republiky, s bezpečností silniční dopravy i se zdravím občanů".

"Do hodiny od zprůjezdnění všech hraničních přechodů a všech úseků silnic je slovenská vláda připravená jednat s představiteli autodopravců," slíbil premiér. Jsou podle něj oblasti, o nichž se dá jednat, jako jsou slevy ze sazeb mýtného nebo zrušení zdanění kapesného při pracovních cestách řidičů. "Na věc je ale třeba pohlížet komplexně," poznamenal.