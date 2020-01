Slovenští dopravci blokují tři hraniční přechody s Českem

Bratislava/Zlín 10. ledna - Nespokojení slovenští autodopravci, kteří dříve v tomto týdnu zahájili protestní akce kromě jiného za výraznější snížení silniční daně, dnes zablokovali některé hraniční přechody s Českem. Už dopoledne částečně znemožnili provoz na dálničním hraničním přechodu s Českem Brodské-Břeclav. Policejní mluvčí Veronika Slamková ČTK řekla, že blokáda se týká nákladní dopravy ve směru na Slovensko, osobní vozy projedou v jednom jízdním pruhu. Policie později uvedla, že autodopravci ohlásili rozšíření protestů na hraniční přechody Drietoma-Starý Hrozenkov na západě Slovenska a Makov-Bumbálka na severu země.

"Jedná se o úplnou uzavírku, a to jak pro osobní, tak i nákladní vozidla. Podle posledních informací by omezení mělo trvat do 22:00," řekla ČTK k uzavření přechodu Starý Hrozenkov-Drietoma česká policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Uzavření Starého Hrozenkova pro oba směry potvrdilo i české Ředitelství silnic a dálnic.

Ukončení částečné blokády dálničního přechodu Brodské-Břeclav bylo podle policie ohlášeno na dnešek ve 20:00 SEČ.

Motoristé musejí počítat také s dopravními omezeními na některých přechodech s Maďarskem a Polskem, na silnicích v Žilině, Ružomberoku a v Košicích a také na jedné z klíčových silnic ve východní části Bratislavy, kde protest autodopravců začal už v úterý. Podle policie některé blokády budou pokračovat i o víkendu.

Slovenské úřady odmítly požadavek Unie autodopravců Slovenska snížit sazby silniční daně o polovinu a pozastavit mýtný systém. Dopravci reagovali na zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, že provozovatel mýtného systému SkyToll zinkasoval až téměř polovinu z vybraných poplatků za jízdu nákladních aut a autobusů po zpoplatněných silnicích.

Ministerstvo financí ve čtvrtek ale oznámilo, že je připraveno předložit sněmovně návrh na snížení sazeb silniční daně pro kamionovou dopravu v průměru o 12,5 procenta. Snížení o polovinu by podle úřadu znamenalo výpadek příjmů státu ve výši asi 35 milionů eur (884 milionů korun).

Silniční daň platí firmy i živnostníci za vozidla, která používají při svém podnikání. Základní sazba daně u nákladních vozidel závisí na celkové hmotnosti a na počtu náprav, pohybuje se od 74 do 2790 eur (1870 až 70.450 korun) ročně. Nová vozidla mají nárok na slevu z daně, naopak u starších vozů se sazba zvyšuje.