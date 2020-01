Slovenští autodopravci obnovili blokády hraničních přechodů

Bratislava - Slovenští autodopravci dnes dopoledne obnovili blokády silničních hraničních přechodů pro kamionovou dopravu s cílem přimět vládu, aby splnila jejich požadavky ohledně výrazného snížení silniční daně a zvýšení slev z mýtného. Organizátor protestu, Unie autodopravců Slovenska (UNAS), předem ohlásil protesty na 14 přechodech, z toho pěti s Českou republikou. Slovenská policie upozornila na tvořící se kolony nákladních aut.

"Budeme protestovat do vyřešení našich požadavků. Klíč k ukončení protestů a odblokovaní přechodů má v rukou vláda, nikoliv my. My chceme jen důstojné podmínky pro naši práci doma, na Slovensku." uvedla UNAS. Zopakovala, že osobní doprava během protestu nebude omezována.

Slovenská policie dopoledne informovala, že kvůli blokádě se u hraničního přechodu s Českem Drietoma-Starý Hrozenkov vytvořila v obou směrech kolona kamionů. Protesty ohlásili dopravci také na dálničním hraničním přechodu s ČR Brodské-Břeclav, dále na přechodech Makov-Bílá-Bumbálka, Lysá pod Makytou-Strelná a Svrčinovec-Mosty u Jablunkova. Kromě toho dopravci předem oznámili blokády i některých hraničních přechodů s Maďarskem, Polskem a Ukrajinou, stejně jako blokády vozovek v Žilině a Ružomberoku na severu země, kterými procházejí důležité silniční tahy.

K opětovným protestům, které byly přerušeny 13. ledna, přistoupila UNAS poté, co ministerstva financí a dopravy nepřijala její návrhy na výrazné snížení silniční daně a na zvýšení slevy z mýtného v závislosti na ujeté vzdálenosti. Podle UNAS například silniční daň na nákladní auta, kterou platí podnikatelé, je na Slovensku druhou nejvyšší v EU.

Nespokojení slovenští dopravci už tento měsíc a v době pokračující kampaně před únorovými parlamentními volbami téměř týden protestovali na různých silnicích v zemi. Zablokovali také některé hraniční přechody se sousedními zeměmi, včetně Česka. Protest přerušili po výzvě premiéra Petera Pellegriniho k jednáním, která ale k dohodě nevedla. Ministerstvo financí oznámilo, že přepočet dopadů nových návrhů UNAS na státní rozpočet předloží na středeční jednání vlády.