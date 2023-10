Slovenský soud uložil exprezidentovi Kiskovi dvouletou podmínku za daňový podvod

Poprad - Slovenský soud prvního stupně vyměřil exprezidentovi Andreji Kiskovi za daňový podvod trest dva roky vězení, který odložil na zkušební dobu tří let. Současně mu uložil pokutu 15.000 eur (368.000 Kč) a na šest let zakázal vykonávat funkci statutárního zástupce obchodních společností. Také druhý obžalovaný Eduard Kučkovský vyvázl s podmínkou v kauze, která se týká nadměrných daňových odpočtů Kiskovy rodinné firmy KTAG v souvislosti s účtováním nákladů na Kiskovu předvolební prezidentskou kampaň. Oběma obžalovaným, kteří byli jednateli KTAG, hrozilo až 12 let vězení. Rozhodnutí Okresního soudu v Popradu není pravomocné.

Spolu s Kiskou soud uznal vinným i druhého obžalovaného jednatele KTAG Eduarda Kučkovského.

Podle obžaloby náklady na Kiskovu předvolební kampaň nesouvisely s podnikáním KTAG a ani se smlouvou, kterou Kiska s touto firmou uzavřel. Žalobce uvedl, že KTAG tak neoprávněně uplatnila nárok na vrácení DPH v celkové výši přes 155.000 eur (3,8 milionu korun).

Kiska se během soudního procesu hájil tím, že KTAG na základě zmíněné smlouvy platila náklady a zároveň přijímala výnosy z jeho přednáškové a vydavatelské činnosti. Ty vykonával už před zvolením hlavou státu a pak v ní pokračoval po skončení prezidentského mandátu v roce 2019. Obhajoba zase tvrdila, že žalovaný skutek není trestným činem a že nenašla žádný jiný verdikt soudů v podobné kauze jako je Kiskův případ. KTAG spornou výši daně v minulosti i s penále doplatila.